Nicht Amtsleiter Rudolf Polt oder jemand anderer aus der Verwaltung führt das Protokoll bei der Gemeinderatssitzung gestern (1. Juli): Krankenstandsfälle führen dazu, dass wieder nach Ersatz gesucht werden muss. Jürgen Lunzer, Amtsleiter der Nachbargemeinde Waidhofen-Land, springt ein. „Es ist Feuer unterm Dach“, findet Stadtrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ). Die Ursache sieht er in Spannungen zwischen Politik und Verwaltung.

Er stellt in der Sitzung einen Dringlichkeitsantrag zur „sofortigen Einsetzung eines Runden Tisches“, der dann einstimmig in den nicht-öffentlichen Teil der Sitzung aufgenommen wird. Und: Alle Fraktionen stimmen zu, diesen Runden Tisch einberufen zu wollen, wie Waldhäusl am nächsten Tag erzählt.

Bürgermeister: "Personalsituation ist ernst zu nehmen"

„Selbstverständlich wird es ein Gespräch geben, wo wir diese Thematik der Personalsituation, die auch sehr ernst zu nehmen ist, besprochen wird“, erklärt Bürgermeister Josef Ramharter (ÖVP) der NÖN. „Ich bin froh, wenn das fraktionsübergreifend angegangen wird. Das ist sicher im Sinne aller und im Interesse der Stadt, wenn an einem Seil gezogen wird.“ Waldhäusl ergänzt noch im NÖN-Gespräch: „Das einzige, was sich geändert hat, dass das Gespräch nicht in den nächsten zwei Wochen sein muss.“

Aber, so Ramharter: Der Runde Tisch werde im Juli stattfinden. „Es geht darum, dass wirklich die Ist-Situation evaluiert wird, wo Lösungsansätze sein können, was man selbst bewerkstelligen kann und wo man sich Unterstützung von außen holt. Wir sind auf jeden Fall gesprächsbereit“, führt der Bürgermeister aus.

Waldhäusl: Großer Druck in Verwaltung

Stadtrat Waldhäusl ist noch in der Sitzung näher auf die Beweggründe seines Antrages eingegangen. „Wenn die Politik Fehler gemacht hat, ist die Verwaltung dafür kritisiert worden.“ Die Verwaltung habe aber stattdessen ihre Pflicht erfüllt, die wirtschaftliche Gebarung der Gemeinde im Blick gehabt und „Dinge aufgezeigt“. Der Druck sei groß: Die Angst vor Kündigungen kursiere, die psychische Gesundheit des Personals leide darunter. Das Rathaus dürfe aber nicht in die Situation kommen, dass wegen zu hoher Ausfälle Bürgeranliegen nicht mehr erledigt werden können.

Bürgermeister Ramharter geht nicht näher auf mögliche Problemfelder im Rathaus ein: „Ich möchte mir wirklich die Zeit nehmen, dass ich mir alle Seiten anhöre und mit allen Mitarbeitern rede. Das ist bis jetzt zeitlich nicht möglich gewesen, Einzelgespräch zu führen.“ Ramharter will dies noch vor dem Runden Tisch nachholen. „Damit ich mir selbst einen guten Überblick über die Ist-Situation verschaffen kann.“ Das hält Waldhäusl für einen guten Weg. „Ich bin froh darüber, weil das Problem endlich erkannt wurde, und ich habe große Hoffnung, dass der Streit und Zank vorbei geht und der Druck rausgenommen wird.“

Bittermann bleibt Wirtschaftshof-Leiter

Eine Kündigung stand bereits kurzzeitig im Raum: „Es war der Wunsch von Christoph Bittermann, aber ich habe ein Gespräch mit ihm geführt, wo er gesagt hat, unter diesen Parametern – ich bitte um Verständnis, dass ich nicht auf Einzelheiten eingehen kann, – weiterhin die Funktion ausüben möchte. Und das freut mich extrem, weil er wirklich ein engagierter und wertvoller Mitarbeiter ist“, erklärt Ramharter. Bittermann ist Wirtschaftshof-Leiter in der Stadtgemeinde. Die Rücknahme der Kündigung ist ebenfalls über einen Dringlichkeitsantrag im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung behandelt worden.