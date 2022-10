Investitionen: Geld für Energie & Radler

Einige außer- und überplanmäßige Ausgaben wurden in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Mittwoch beschlossen.

Die Stadtgemeinde Waidhofen setzt auf einen ambitionierten Photovoltaik-Ausbau. Für drei Projekte wurden die damit in Verbindung stehenden Ausgaben genehmigt. Konkret geht es um eine Anlage am Hochwasserschutz-Lager (56.376 Euro, von Berger Elektrotechnik, zuzüglich knapp 8.800 Euro für die Verbesserung des Daches durch den Wirtschaftshof), eine Anlage für die Wirtschaftsbetriebe in der Gutenbergstraße 7 (86.129 Euro, von Hörmann Technik GmbH), und eine Anlage auf dem Kindergarten in Hollenbach (30.331 Euro, von Berger Elektrotechnik).

Bad-Filter müssen getauscht werden

Unplanmäßige Ausgaben fallen auch bei der Badewasser-Aufbereitung im Freizeitzentrum an. Hier muss ein Materialtausch in den Mehrschichtfiltern durchgeführt werden, was von der Firma Martin Nußbaumer Schwimmbadservice um 18.656 Euro erledigt wird. Außerdem genehmigte der Gemeinderat einen Anteil von 10.000 Euro an der Anschaffung eines 50 kVA-Notstromaggregats für stationären Betrieb für die Feuerwehr Waidhofen. Ebenso wurden Ziviltechnikerleistungen in Höhe von 3.060 Euro für die Errichtung einer Fahrradstraße in Kleineberharts genehmigt, sowie die Vergabe der Baumeisterleistungen für ebendiese Straße um 73.088 Euro an die Firma Leithäusl.

