Beim Jägerteich der Teichwirtschaft Kainz wurde am Montag die erste innovative Spiel- und Informationstafel an Teichen eröffnet. Der NÖ Teichwirteverband errichtet in sechs Bundesländern an 72 Standorten diese Tafeln zum Thema Karpfenteichwirtschaft. Dabei geht es darum, die Karpfenteichwirtschaft mit all ihren Facetten einem breiten Publikum bekannt zu machen. Die Standorte sind sehr unterschiedlich, von einzelnen Waldteichen in atemberaubender Landschaft bis hin zu zentral in Orten gelegenen Plätzen.

Die Inhalte der Spiel- und Informationstafeln sind fachlich fundiert und grafisch professionell ausgestaltet. Sie sind innovativ zum Rundum-Gehen konzipiert. Es gibt drei allgemeine Seiten zur Teichwirtschaft und eine teichspezifische Seite mit wissenswerten Schmankerln zum Teich selbst. Mittels QR-Codes wird ergänzend auf Fachinformationen im Web verlinkt, wie das „Karpfen kulinarisch“ Kochbuch oder das „Abenteuer Karpfenteich“-Kinderbuch. Der untere Bereich der Tafel ist speziell für Kinder gestaltet und beinhaltet Spiele für die Kleinsten, denn sie sind die Teichbewahrer und Konsumenten der Zukunft.

Leo Kirchmaier, Geschäftsführer des NÖ Teichwirteverbandes, gab vor der Enthüllung der Tafel einen Einblick über die Leuchtturmprojekte des Verbandes. Dem NÖ Teichwirteverband gehören 121 Mitglieder mit mehr als 1.300 Hektar Teichfläche an. Bei den meisten Mitgliedsbetrieben liegt der Schwerpunkt bei der Karpfenproduktion. Daneben werden aber auch andere Fischarten wie Forellen, Zander und Schleien produziert und vermarktet. Der Verband betreibt auch Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung wie mit dem neuesten Projekt, den „CarpTrails“. Mittels E-Lasten rädern und durch einen gänzlich neuen, innovativen Ansatz werden die bisher klassischen Bereiche wie Fachvortrag und Betriebsbesichtigung miteinander verbunden. Ganz innovativ deshalb, weil es vor Ort an den Teichen stattfindet.

Wertschätzung für landwirtschaftliche Produkte

Andrea Wagner, Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer NÖ, betonte, dass es der Kammer wichtig sei, dass die landwirtschaftlichen Produkte auch immer eine gewisse Wertschätzung erfahren und entsprechendes Hintergrundwissen an den Konsumenten vermittelt werde. Viele wüssten nicht mehr, wie Landwirtschaft funktioniert, deshalb bedankte sie sich beim Teichwirte verband für dieses Projekt.