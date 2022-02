„Jedermann“ auf der TAM-Bühne

Mit einer feurigen Inszenierung wurde die Saison im Theater an der Mauer von den Mitgliedern der Jugendtheaterwerkstatt unter der Leitung von Christine Polacek-Eisner am 26. und 27. Jänner mit zwei ausverkauften Vorstellungen eröffnet.

Textfragmente des Original-Jedermann kombinierte Christine Polacek-Eisner mit eigens für die Jugendlichen zwischen 14 und 19 Jahren „auf den Leib geschriebenen“ Dialogen. Eine Eigenart, mit der es der Autorin immer wieder gelingt, in ihren Stücken die Stärken der jungen Schauspieler in den Mittelpunkt zu rücken. In Zuspielungen erlebt sich „Jedermann“ selbst mit Szenen aus seinem Leben - eine Erlösung aus dem Höllenfeuer steht jedoch nicht auf dem Plan.

Dazwischen - quasi als Pausenprogramm - finden sich gespielte Werbeeinschaltungen. Der Zuseher ist überwältigt, wie viele teuflische, feurige oder höllische Produkte in unseren Alltag bereits Einzug gehalten haben und uns das Leben und den Genuss auch verschönen sollen.

Überzeugend in ihren Rollen agierten „Jedermann“ Theodor Dorfinger, die „Teufeline“ Beatrice Hein und als „Tod“ Iris Höllrigl. Ebenfalls ausdrucksstark zeigte sich die „Buhlschaft“, gespielt von Marlies Kases.

Ein „Jedermann“ der besonderen Art, der von den jungen Schauspieltalenten hervorragend umgesetzt wurde und mit einem überraschenden Ende aufwartete. Dieses sei jedoch hier nicht verraten, wer es erfahren will, der kann die Zusatzvorstellung von „Joschi Jedermann in der Hölle“ ansehen, die für Samstag, 12. März um 18 Uhr, auf den Spielplan des Theaters an der Mauer gesetzt wurde. Reservierungen sind erforderlich unter 02842/52955.

