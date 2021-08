NÖN: Wenn Sie auf die letzten zwei Monate zurückblicken: Wie war diese Zeit als frischgebackener Bürgermeister?

Josef Ramharter: Sehr lehrreich, sehr abwechslungsreich, gespickt mit vielen Erfahrungen. Die Prozedur von den Ausschüssen über den Stadtrat bis zum Gemeinderat war für mich Neuland, auch die Arbeit im Rathaus selbst. Zur Arbeit als Geschäftsführer gibt’s Parallelen, aber auch Unterschiede.

Wo liegen die Unterschiede?

Ramharter: Als Bürgermeister ist man sehr häufig unmittelbar mit Anliegen von außen konfrontiert: politische, direkt von der Bevölkerung oder von den Mitarbeitern. Das ist durchaus auch eine zeitliche Herausforderung: Es geht ja nicht nur darum, dass man alles unterbringen kann, sondern auch um die anschließende Aufarbeitung.

Gab es Hürden zu bewältigen?

Ramharter: Nach wie vor ein Thema sind die Krankenstände in der Verwaltung. Das macht die Situation nicht einfacher, aber durch das Engagement vieler Mitarbeiter bringen wir das gut über die Bühne: Ihnen gebührt ein großes Dankeschön. Wir haben zum Beispiel die Stadtnachrichten rechtzeitig in den Druck geben können.

Wichtig ist in der Verwaltung, Synergien zu finden, um die Arbeitsweise effizienter gestalten zu können. Ich habe bisher schon mit sehr vielen Mitarbeitern Gespräche geführt. Das hat für mich jetzt Priorität.

Was war bisher die größte Herausforderung?

Ramharter: Ich war bis Ende Juli noch in meinem Brotberuf tätig: Beides unter einen Hut zu bringen, war eine Herausforderung. Ich hatte aber die Unterstützung und das Verständnis meiner Familie – und auch seitens meines Arbeitgebers war ein großes Verständnis und Entgegenkommen da. Das ist nicht selbstverständlich.

Hat das gezeigt, dass man das Amt des Bürgermeisters in einer Stadt wie Waidhofen nicht mit einem anderen Job verbinden kann?

Ramharter: Für mich wäre es nicht vorstellbar, das Amt so nebenbei zu machen.

Können Sie schon etwas auf der Erfolgsseite verbuchen?

Ramharter: Meine Vorgänger haben hierbei Vorarbeit geleistet, aber im Bereich der Betriebsansiedlungen stehen wir kurz vor einem Abschluss. Es fehlen noch Unterschriften. Und wir haben andere Projekte, die noch in der Pipeline sind, aber ich bin erst bereit, darüber zu sprechen, wenn alles unter Dach und Fach ist.

Was sind die Themen, die in den nächsten zwei Monaten auf der Agenda stehen?

Ramharter: Wichtig ist, dass wir bei den Kanalprojekten in Matzles, Ulrichschlag und Götzles weiterkommen, aber das ist an und für sich gut auf Schiene. Zwei Bauplätze sind in der Heli Dungler-Siedlung vergeben, insgesamt werden dort 16 Grundstücke angeboten: Und es gibt weitere Interessenten. Wir sind gerade dabei in Zusammenarbeit mit der Bezirkshauptmannschaft, ein Konzept für die Blackout-Prävention zu erstellen. Aber ich appelliere hier wirklich auch an die Eigenverantwortung der Bevölkerung, zu schauen: Wie kann ich mich darauf vorbereiten?

Ein ganz wichtiges Thema ist die 850 Jahres-Feier: Mich freut es extrem, dass Landeshauptfrau Mikl-Leitner und Bundespräsident van der Bellen kommen werden. Wir bereiten den „Adventzauber“ für den 17. bis 19. Dezember vor – mit Vorbehalt. Denn es kommt darauf an, wie sich die Corona-Situation entwickeln wird.

Ganz wichtig ist die Gesundheitsvorsorge: Wir sind auf der Suche nach einem Arzt, der die Stelle von Astrid Karimian-Namjesky besetzen kann. Wir sind im engen Austausch mit Gemeindebund-Präsident Pressl, weil es aus unserer Sicht essenziell ist, zu überlegen: Wie kann man die Studenten schon während ihrer Ausbildung unterstützen, damit sie eine Praxis am Land eröffnen? Das kann zum Beispiel mit einem eigens dafür vorgesehenen Stipendium sein. Die Landesgesundheitsreferenten haben dazu einen Acht-Punkte-Plan formuliert, der genau in diese Richtung geht. Man muss wirklich in der Ausbildung ansetzen.

Ist die Arzt-Suche in Waidhofen schwierig?

Ramharter: Es wird grundsätzlich zunehmend schwieriger. Gemeinden reagieren zum Teil mit Großinvestitionen, aber die Ressourcen sind enden wollend.

Will die Stadt diesbezüglich Geld in die Hand nehmen?

Ramharter: Das muss man sich von Fall zu Fall ansehen. Wir haben die Räumlichkeiten, die sofort bezogen werden können. Wenn wir einen Arzt unterstützen können, dann werden wir das versuchen. Aber das muss auch fair gegenüber jenen Ärzten sein, die sich bei uns schon niedergelassen haben.

Wie voll ist Ihr Terminkalender?

Ramharter: Sehr voll. Ich habe es nicht ganz geschafft, alle Projekte im Unternehmen, in dem ich bisher tätig war, ordentlich zu übergeben. Ich lege wirklich größten Wert darauf, damit ich niemanden im Regen stehen lasse. Die vielen Abendtermine sind für mich ein wenig Neuland, aber das war mir im Vorfeld bewusst. Ich freue mich außerdem über jede Einladung. Ich verbringe auch sehr viel Zeit im Rathaus: Die Tür zu meinem Büro soll nicht geschlossen sein, sondern für Bürger und Mitarbeiter offen sein.

Bleibt noch Zeit für Ihre Familie?

Ramharter: Im Moment bleibt nicht viel Zeit für meine Familie. Noch bevor überhaupt die Rede davon war, dass ich das Amt des Bürgermeisters übernehmen werde, habe ich meine Beteiligung beim Sommertheater der Bühne Heidenreichstein zugesagt. Es war mir daher leider nicht möglich, immer bei den Konzerten und Kabaretts im Stadtpark dabei zu sein – wegen der Probenarbeiten, die abends stattfanden. Es war sehr zeitaufwendig, aber ich freue mich wirklich auf die Premiere (Anm.: Diese war am Freitag der Vorwoche, Seite 6). Dieses Hobby wird aber nicht mehr im bisherigen Umfang möglich sein.

Wird das Stadtpark-Event weitergeführt werden können?

Ramharter: Andy Marek ist grundsätzlich bereit, die Veranstaltung im nächsten Jahr wieder zu organisieren. Er ist wirklich ein Vollprofi und das Ambiente ist dermaßen schön! Wir wollen auch den Brunnen, der bisher defekt war, wieder aktivieren. Eines der Projekte sind übrigens auch die Kinderspielplätze, die wir erneuern wollen.

Im letzten Interview hatten Sie den Vorsatz, weiterhin regelmäßig zu laufen: Hat er gehalten?

Ramharter: Es ist sich nicht ausgegangen: Ich bin 13 Monate gelaufen, jetzt im August möchte ich wieder starten. Aber der Wanderurlaub mit meiner Familie ist sich ausgegangen. Ich habe es versprochen und das wollte ich wirklich nicht canceln.