Jubiläumskonzert: 70+1 Jahre - und kein bisschen leise

Mit Fanfarenklängen aus „A Festive Opening“ von Viktor Burgstaller eröffnete das Blasorchester Waidhofen am 14. Mai sein „70+1“-jähriges Jubiläumskonzert im Stadtsaal Waidhofen.

In ferne Galaxien entführte das Jugendblasorchester der Albert Reiter-Musikschule mit „Star Wars VII“ und machte einen Abstecher in die Musicalwelt mit dem Abba-Hit „Money, Money, Money“. Beachtlich die Leistungen der jungen Musiker, die in einigen Jahren die Reihen des Blasorchesters erobern werden.

Mit ihrer gesanglichen Ausbildung und der Brillanz ihrer Stimme konnte Katharina Tschakert einmal mehr überzeugen. Sie faszinierte das Publikum mit „Gabriellas Sang“ aus dem Film „Wie im Himmel“ und ihrer Darbietung des Ennio Morricone-Klassikers „Spiel mir das Lied vom Tod“. In diesem überraschte Philipp Rosenblattl mit einem Gänsehaut fördernden Mundharmonika-Solo, ehe sich das Orchester auf die Spuren von „Käpt‘n Jack Sparrow“ machte und mit „Pirates of the Caribbean 3“ aufhorchen ließ.

Die langjährigen Mitglieder Eduard Jäger, Josef Weinberger, Manfred Bauer und Andrea Pfabigan wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Fast ein Familienfest, denn nicht nur Jägers Tochter (Obfrau Claudia Pfeiffer) sondern auch seine Enkelin Nicole sind aktive Mitglieder des Blasorchesters. Die Ehrenzeichen wurden von Florian Bauer als Vertreter der Bezirksarbeitsgemeinschaft Horn-Waidhofen übergeben. Er betonte, wie wichtig es sei, dass „alle an einem Strang ziehen“ und forderte in diesem Sinne Applaus für die Jungen und für die Reifen des Blasorchesters.

Den guten Zusammenhalt hob auch Kapellmeister Philipp Gruber hervor: „Alle Musiker haben dem Blasorchester in der Pandemie die Treue gehalten. Claudia Pfeiffer hat uns organisatorisch durch diese Zeit manövriert!“ Wogegen die Obfrau ihrerseits bescheiden betonte: „Jeder ist ein Puzzleteil und zusammen ergeben wir ein Ganzes. Motivation ist eines unserer wichtigsten Güter.“

Motivation war es auch, die das „Wickie-Medley“ quasi in „Heimarbeit“ entstehen ließ (auf You Tube zu sehen). Diese heimliche Blasorchester-Hymne entwickelte sich zu einem ständigen, motivierenden Begleiter der Musiker und wurde dem begeisterten Publikum neben dem Deutschmeister-Regimentsmarsch als Zugabe geboten. Durch das Programm führte Herbert Gaar.

