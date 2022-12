Jugendrotkreuz: Ehrenabzeichen für Weber

Nach zwei Jahren Pause wurde heuer wieder zu einer Jugendrotkreuz Schulreferentenkonferenz im Haus des Roten Kreuzes in Waidhofen eingeladen. Daran teilgenommen haben Chantal Stummer von der Landesleitung, der für das Jugendrotkreuz zuständige Schulqualitätsmanager der Bildungsregion 1, Fritz Laschober, die JRK-Bezirksleiterin Aloisia Mlejnek und die Schulreferenten der Volks-, Mittel-, Sonder- und höheren Schulen des Bezirkes.

Zu Beginn wurde der scheidende, langjährige Schulreferent der Mittelschule Dobersberg, Rudolf Weber, mit dem Jugend-Ehrenabzeichen in Silber geehrt. Es wurde ihm seitens der Landesleitung für seine ehrenamtliche Tätigkeit in der Schule gedankt und ihm alles Gute für die Pension gewünscht, die er in Kürze antreten wird.

Bei der Konferenz wurden Themen besprochen wie: Verkauf der Glückwunsch- und Weihnachtskarten im Bezirk, Leistungsbericht von NÖ, Happy 2 Euro PLUS, Projekte des JRKes, Lesehefte-Aktion, Team: leben.retten.lernen, Sicher im Wasser, Gesundheitserziehung für Schüler und Lehrer. Psychische Erste Hilfe, Erste Hilfe Kurse für Schüler und EH Lehrer-Fortbildung, Henry Award Verleihung 2023 und das Helfi Programm für die Volksschulen.

Das Jugendrotkreuz hat die Aufgabe, das Gedankengut des Roten Kreuzes und den Inhalt der Genfer Abkommen an Kinder und Jugendliche sowohl im schulischen als auch im außerschulischen Bereich weiterzugeben.

