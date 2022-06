Jugendtheaterwerkstatt: Verwirrspiel mit Botschaft

Werbung

Steckt nicht in jedem von uns ein Stückchen Wahnsinn? Das war der Schlusssatz in der Aufführung der Jugendtheaterwerkstatt im Theater an der Mauer. Doch zuvor gab es jede Menge Verwirrspiel in dem Stück „Die Kommissarin“ von Autorin und Spielleiterin Christine Polacek-Eisner.

Urlaubsgäste mit Geheimnissen

Die Szenerie war eine Almhütte deren Urlaubsgäste fast alle ein Geheimnis hüten. Durch massiven Neuschnee kann bald niemand mehr die Hütte verlassen. Bald stellen sich viele Fragen: Wer hat den Schmuck der Gräfin gestohlen? Wer hat die Hüttenwirtin niedergeschlagen? Wurde die junge Frau tatsächlich sexuell belästigt? Die Kommissarin begibt sich gemeinsam mit ihrer Assistentin auf Spurensuche.

Darsteller gereift

Das Ensemble der Jugendtheaterwerkstatt ist ein Bekanntes. Doch wer die Schauspieler zuletzt vor der Pandemie gesehen hat, stellte fest, dass sie nicht nur darstellerisch gereift, sondern auch junge Erwachsene geworden sind. Das wirkte sich natürlich in einem Stück, in dem sie ausschließlich Erwachsene spielen, auch in der Präsenz und Glaubwürdigkeit aus. Das Kindliche ist einer Ernsthaftigkeit gewichen.

Auflösung mit wichtiger Botschaft

Das zeigte sich vor allem in dem Handlungsstrang, in dem es um vermeintliche sexuelle Belästigung ging, die sich letztendlich wegen verschmähter Liebe als vorgetäuscht herausstellte. Die Auflösung und Botschaft daraus war, dass man mit solch erfundenen Vorwürfen den vielen Frauen, denen wirklich Belästigung und Gewalt widerfährt, keinen Gefallen tut. Diese Botschaft sei den Darstellerinnen auch sehr wichtig gewesen, erzählt Christine Polacek-Eisner. Denn keinesfalls sollte eine Legitimierung der Opfer-Täter-Umkehr vermittelt werden.

Fazit: Ein vielschichtiges Stück mit viel Spielfreude und auch Ernsthaftigkeit vorgetragen.

