Kabarett im Stadtpark: Großmeister der Satire

Werbung NEUGESTALTUNG DIETMANNS Anzeige Zugang barrierefrei

Die Großmeister des satirischen und schwarzen Humors standen am Freitag bei „Kabarett & Musik im Stadtpark“ von Andy Marek am Programm. Stermann & Grissemann sind mittlerweile seit Jahrzehnten eine fixe Größe am österreichischen Humorhimmel. Mit diversen TV- und Radioformaten sind sie auch medial dauerpräsent.

Das Erfolgsformat „Willkommen Österreich“ läuft schon seit 2007 mit bis jetzt 544 ausgestrahlten Sendungen. Aufgebaut ist die Show mit einem einleitenden Stand-Up-Block in dem es „Gags Gags Gags“ gibt und danach Interviews mit zwei prominenten Gästen. Zwischendurch gibt es auch Videoeinspielungen, indem die beiden Entertainer in verschiedene Rollen schlüpfen. Nach diesem Schema ist auch das Live-Programm aufgebaut. Es wird eine TV-Aufzeichnung fingiert, bei der die prominenten Gäste jedoch kurzfristig ausfallen und dadurch letztendlich nicht nur die Show, sondern auch die Karriere der beiden scheitert.

Das Politisch-Inkorrekte ist Programm

Beim deutsch-österreichischen Satiriker-Duo Dirk Stermann und Christoph Grissemann ist das Politisch-Inkorrekte Programm. Niemand in der heimischen Kabarettszene schießt derart scharf gegen Missstände und Persönlichkeiten wie die beiden. Dies führte auch schon zu einer Suspendierung beim ORF und einer körperlichen Attacke bei einer Live-Show. Beides konnte sie jedoch nicht mundtot machen und ließ sie nichts an Schärfe verlieren. Sie sparen jedoch auch nicht mit Selbstironie. Sich selbst und gegenseitig auf die Schaufel zu nehmen, ist ebenso fixer Bestandteil ihres Humors.

Radiosendung Salon Helga auf Ö3 und FM4

Gemeinsam machten Stermann & Grissemann unter anderem seit 1991 im ORF die Radiosendung Salon Helga, zuerst auf Ö3 und dann auf FM4. Seit 1997 haben sie im ORF auch verschiedene Fernsehsendungen wie z. B. Suite 16, Blech oder Blume, Kulturkiste oder Frau Pepi und die Buben produziert. 1998 bis 2011 betrieben sie auch beim deutschen Radio Eins eine Satiresendung. 1998 erschien das erste Buch des Duos und seit 1999 sind sie in eigenen Kabarettprogrammen auf der Bühne zu sehen.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.