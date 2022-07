Kabarett im Stadtpark: Telefonschreck der Nation

Werbung

Einen dicht gefüllten Stadtpark erlebte man am Samstag bei Gernot Kulis‘ „Best of 20 Jahre Ö3 Callboy“ im Zuge von „Kabarett & Musik“ von Andy Marek.

Gernot Kulis betritt die Bühne und feuert ein zweistündiges Gag-Feuerwerk ab, das nur durch eine kurze Pause unterbrochen wird. Dabei muss er aufpassen, dass er sich beim Sprechen nicht selbst überholt. Das Publikum hat er ab den ersten Worten bei sich. Mit seinen bekannten Stimmenimitationen zaubert er eine Schar an Politikern und Prominenten auf die Bühne und hat die Lacher sofort auf seiner Seite. Das Energiebündel spielt mit vollem Körpereinsatz und wird dabei durch eine perfekt choreografierte Bühnenshow unterstützt. Die Kombination zwischen Live-Erzählungen und Tonaufnahmen seiner Telefonscherze sorgen für die entsprechende Abwechslung im Programm.

Bewohner von Waidhofen angerufen

Als besonderen Gag hat er live bei einigen Bewohnern in Waidhofen angerufen, nur um zu sagen; „Das Pferd frisst keinen Gurkensalat“. Das war der erste Satz, der 1861 vom deutschen Erfinder Johann Philipp Reis über ein Telefon gesprochen wurde. Natürlich lösten die Anrufe Verwirrung und auch Beschimpfungen aus. Doch darum ging es letzt endlich.

Sprachspiele

Gernot Kulis spielt auch gerne mit Wortlauten. So fragte er bei der Wiener Städtischen um Stehtische an, informierte sich, ob der Zutritt (zu dritt) nur mit Maske auch für zwei Personen gilt und ob sie auch zu zweit in einen Film gehen können, der erst ab 16 ist. Er machte auch Corona-, Alkohol- und Erdbebentests über das Telefon. Zu der sogenannten „Call of Fame“ gehören die Telefonstreiche mit Prominenten.

Die Sängerin Jazz Gitti reagierte nach einem vermeintlichen Rauswurf bei Dancing Stars äußerst handfest, und mit einem gefinkelten Plan gelang es ihm sogar, als Frank Stronach Arnold Schwarzenegger ans Telefon zu bekommen. Als seinen legendärsten Anruf bezeichnet er selbst, als er als Hans Krankl den wirklichen Hans Krankl anrief. Fazit: Ein äußerst amüsanter Abend, der selbst von einem kurzen Regenschauer nicht getrübt werden konnte.

