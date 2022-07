Kabarett & Musik im Stadtpark: Ovationen zum Auftakt

Werbung

Standing Ovations gab es bei den Auftaktveranstaltungen der Serie „Kabarett & Musik im Stadtpark“ von Andy Marek für das prominente Duo Ursula Strauss und Ernst Molden am Freitag sowie für Kabarettist Thomas Stipsitis am Samstag.

Langjährige Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit von Ursula Strauss und Ernst Molden gibt es mittlerweile seit sieben Jahren. In den vergangenen Jahren hatte Ernst Molden für Ursula Strauss und sich jede Menge neuer Lieder geschrieben. Nach einer umjubelten Vorpremiere bei der Eröffnung des Schrammelklang Festivals 2019, folgten im Jahr 2020 das Album „Wüdnis“ und die dazugehörige Tour. Die Songs, reduziert auf zwei Stimmen und elektrische Gitarre, erzählen von der Wildnis in und zwischen den Menschen, vom verkleideten Krieg draußen auf der Gasse und von den Fluchten in die Nacht, in den Wald, in die Liebe.

Bei dem Konzert im Stadtpark bekam das Publikum auch schon einen Vorgeschmack auf das neue Album, das in zwei Wochen erscheinen wird. Bei den neuen Songs wurden viele Sagen, oder deren Essenz davon, musikalisch umgesetzt. Aber auch Elemente von Kinderliedern sind darin zu finden. Strauss und Molden verstehen es, ab der ersten Sekunde mit tiefer Seele und Mundartpoesie das Publikum für sich zu gewinnen. Nichts ist verschnörkelt, konstruiert oder aufgesetzt. Man sitzt einfach da und lässt es passieren, und man ist froh, dass es gerade passiert. Zwischendurch werden Anekdoten aus dem eigenen Leben oder faszinierende Geschichten aus der Vergangenheit erzählt, so wie von Theresia Kandl, die in Wien als erste Frau 1809 am Galgen wegen Gattenmord hingerichtet wurde, und deren Knochen heute im Wiener Kriminalmuseum ausgestellt sind.

Einer der ganz Großen in der Kleinkunstszene

Über Thomas Stipsits braucht man nicht viele Worte verlieren. Er ist unbestritten einer der ganz Großen in der sogenannten Kleinkunstszene. Dies bewies er auch wieder am Samstag vor 600 Besuchern im Stadtpark. Das Wetter meinte es in der ersten Hälfte des Programms zwar nicht so gut mit dem Publikum, aber das tat der Stimmung keinen Abbruch.

Trotz der großen Bühnen– und Filmerfolge ist bei Thomas Stipsits kein Funke an Starallüren zu erkennen. Hochsympathisch präsentiert er mit Witz und Charme sein Programm und nimmt dabei auch sein Publikum gehörig aufs Korn. Musikalisch zaubert er Stimmen und Melodien von Herbert Grönemeyer über „Bilderbuch“ bis hin zu Eros Ramazzotti auf die Bühne. Die Wurzeln zu seinem burgenländischen Heimatort Stinatz sind immer wieder Bestandteil seiner Auftritte und Basis seines Humors. Ebenso wie seine Liebe zu Griechenland. Ideologische Konflikte gab es jedoch mit Gastgeber Andy Marek, so ist Thomas Stipsits bekennender Austria-Fan. Da kam es natürlich zu der einen und anderen gegenseitigen Spitze. Natürlich alles rein freundschaftlich.

Die nächsten Veranstaltungen im Stadtpark sind am Donnerstag ein Konzert mit Ina Regen, am Freitag Gags, Gags, Gags mit Stermann & Grissemann und am Sonntag gibt es Die Jungen Zillertaler.

