Kabarett und Austropop: Tolle Stimmung im Stadtpark .

in Konzert mit Austropop-Legende Wolfgang Ambros und ein Kabarett mit Monika Weinzettl und Gerold Rudle standen am zweiten Wochenende der Veranstaltungsserie „Kabarett & Musik im Stadtpark“ von Andy Marek, in Kooperation mit der 850-Jahr-Feier der Stadt Waidhofen, am Programm.