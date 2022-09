Kabarett: Volles Haus mit „Oldies“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Oldies spielen Oldies“ — ein Titel, der für hervorragende Schauspielqualität und ebensolche Kabarettszenen steht. Das wussten auch die Besucher zu schätzen, sonst wäre das Theater an der Mauer nicht dreimal ausverkauft gewesen.

Elisabeth Datler und Walter Weber ließen in dieser Produktion die wirklich guten, alten Doppelkonferencen aufleben, die sie auch selbst schon vor Jahren einmal gespielt hatten. „Wenn mi des Reisebüro ned vermittelt hätt ...“ eröffnete den Reigen der Unterhaltung, weiters wurden die „Zirkulation des Geldes“ erklärt oder Ratschläge für die Gesundheit erteilt. Eine Rolle, die Walter Weber als Mediziner quasi „auf den Leib geschrieben“ ist. Und das, obwohl er eigentlich nie auf den Brettern, die die Welt bedeuten, stehen wollte.

„Walter Weber wollte nur seine Sprechtechnik verbessern, weil er viele Vorträge halten musste“, erklärte TAM-Prinzipal Ewald Polacek während der Szenen-Umbauten, die er persönlich als Bühnenarbeiter erledigte. Doch das Theater virus hat ihn gepackt und nicht mehr losgelasen. Auch sein zweites „Nie“-Tabu ließ Walter Weber im Laufe seiner Schauspielerkarriere fallen: Nämlich, dass er niemals in Frauenkleidern auftreten werde.

Elisabeth Datler wollte in ihrem Solo als „Hermine Weinstein“ die Besucher im Eigenversuch davon überzeugen, wie gefährlich und schädlich Alkohol ist. „Aber schmecken tut das schon“, war das gelallte Resümee in ihrer perfekt performten Trinkszene, ehe sie wankend die Bühne verließ.

Großer Spaß mit Kabarettszenen

Dass die beiden Protagonisten auf ein langjähriges Zusammenspiel zurückblicken können, wurde in dieser Produktion augenscheinlich. Gekonnt wurden die Pointen einander zugespielt, und man hatte das Gefühl, dass nicht nur das Publikum Spaß an den alten Kabarettszenen hatte.

„Wir haben bewusst darauf verzichtet, die Stücke zu aktualisieren, sondern alles im Original belassen. Daher werden sie heute auch wieder etwas vom guten alten Schilling hören“, erklärte Ewald Polacek, der sich bei der Premiere am Freitag über „die erste ausverkaufte Vorstellung seit fast drei Jahren“ freuen konnte.

Die Stückauswahl war auf jeden Fall richtig. So ist dem Theater an der Mauer — und auch allen anderen Veranstaltern — zu wünschen, dass die Tore in nächster Zeit auch offen bleiben können.

