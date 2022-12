Kammerchor-Konzert: Singen mit Charme

Werbung

Von der leichten Muse bis zu schwierigen Stücken reicht das Repertoire des Kammerchors Albert Reiter. Ihre Vielseitigkeit bewiesen die Sängerinnen und Sänger im aparten Ambiente der AnnoLignum Holz-Erlebnis-Welt.

Das Motto des Konzerts „Singen hat Charme“ wurde allerdings – mit Augenzwinkern – im ersten Lied „Logorrhoe und Quasselitis“ durchkreuzt, worin mit den barschen Worten „Halten sie doch Ihren Mund!“ Störenfriede zum Schweigen aufgefordert werden. Chorleiterin Ursula Preis dirigierte den Chor mit Leidenschaft und Empathie. Auch ihrem Bildungsauftrag wurde sie gerecht: Innerhalb kürzester Zeit brachte sie dem Publikum den Kanon „Singen macht Spaß“ bei, woraufhin alle begeistert mitsangen.

„Erpfen“ gewürdigt

Mit der Liebeserklärung an „Alle meine Erpfen“ in dem gleichnamigen Lied von Manfred Ergott wurde das beliebte Waldviertler Nachtschattengewächs zurecht gewürdigt.

Zu Unrecht mangelte es den Sängern jedoch am Selbstbewusstsein, als sie in dem Song „Everything That I Do is Wrong“ versicherten, dass sie nicht eine Note richtig singen können. Das erotische, vor 1408 entstandene Trinklied „Herr Wirt, uns dürstet allzu sehre“ von Oswald von Wolkenstein zeugt von genussvoller Sinnenfreude.

Der Song „Three Country Dances in One“ von Thomas Ravenscroft würdigt Robin Hood, den Wegelagerer und Räuber, jedoch der Sage nach auch Vorkämpfer für soziale Gerechtigkeit. In dem von Ludwig van Beethoven komponierten Lied „Signor Abbate“ wird dem Herrn Abt gewünscht, dass ihn der Teufel hole. Seinen eigenen Nachruf nahm Roland Neuwirth in dem zum Nachdenken anregenden Lied „An schenan Traum“ vorweg, das er zu seinem 50er schrieb und worin es heißt: „I zö scho zu de Oidn“. Inzwischen ist er aber immerhin schon 70 geworden. Mit „Shoshone Love Song“ und „The River is Flowing“ waren zwei traditionelle indianische, sehr poetische Lieder zu hören.

Oftmals wurden die Besucher zum Mitsingen animiert, was diese auch mit Freude befolgten. Nach stürmischem Applaus gab es am Ende noch zwei Zugaben.

