Kein Kontakt zum Finanzamt

Niemand hebt am Telefon ab, und die Online-Terminbuchung funktioniert auch nicht: Ein Bürger aus dem Raum Waidhofen wandte sich mit gleich zwei Beschwerden über die fehlende direkte Kontaktmöglichkeit zum Finanzamt Waidhofen an die NÖN-Redaktion.

Hintergrund des Problems ist, dass bereits seit 2015 die Telefonie im Finanzamt bundesweit ausgerichtet ist – man kann nicht mehr wie früher direkt in „seinem“ Wohnsitz finanzamt anrufen. Auch der persönliche Kontakt ist nur nach Terminvereinbarung möglich.

Genau diese Terminvereinbarung erwies sich im Falle des 81-jährigen Vaters des Waidhofners als unüberwindbare Hürde. Der Pensionist hatte am 12. September ein mit 1. September datiertes Schreiben des Finanzamts erhalten, das er seinem Sohn zwei Tage später zeigte. Es war eine Frist bis 22. September angeführt. Da eine kleine Frage offen war, wollte man sich beim Finanzamt Waidhofen erkundigen. Der Sohn versuchte am 16. September (Freitag) am Vormittag zwei Mal, die auf einer beiliegenden Karte angeführte Nummer zur Terminvereinbarung anzurufen, gab jedoch nach jeweils mindestens 20 Minuten Wartezeit auf.

Er startete am Wochenende einen Versuch, online zu einem Termin zu kommen. Die Seite zur Buchung sei jedoch nicht erreichbar, eine Meldung habe darauf hingewiesen, es später zu versuchen. Letztlich musste sein Vater das Formular ohne Rückfrage abgeben und hoffen, alles korrekt ausgefüllt zu haben.

Keine freien Termine für die Schwiegertochter

Kurz darauf hatte die Schwiegertochter ein ähnlich gelagertes Problem. Sie musste bezüglich ihrer Steuernummer etwas abklären und kam am Telefon ebenfalls nicht zur Terminbuchung durch. Online gelang es ihr, auf die Buchungsseite zu kommen, doch nachdem sie alles ausgefüllt hatte, kam die Info, wenn keine Termine sichtbar sind, dann gibt es innerhalb der nächsten vier Wochen keinen freien Termin mehr.

Hört man sich in Waidhofen um, sind diese beiden Fälle nicht die einzigen. Immer wieder gibt es Beschwerden über die umständliche Terminbuchung und Ärger und Unverständnis darüber, warum man solch einfache Fragen nicht am kurzen Weg mittels Anruf zu „seinem“ Sach bearbeiter oder bei einem kurzen Besuch am Finanzamt klären kann.

Die NÖN fragte beim zuständigen Finanzministerium nach, ob es in dem fraglichen Zeitraum Störungen oder Überlastungen gegeben haben könnte. „Wir haben Terminbuchungen an anderen Standorten, die am 17. September online gebucht wurden. Das weist darauf hin, dass es im angesprochenen Zeitraum keine technischen Probleme gab“, heißt es in einer Stellung nahme.

Speziell bei der Termin hotline seien die Wartezeiten sehr niedrig, 80 Prozent der Gespräche würden innerhalb von 40 Sekunden angenommen. Laut Auswertung lag die durchschnittliche Annahmezeit am 16. September, als der Waidhofner die Terminbuchung per Telefon versuchte, bei 18 Sekunden. Lediglich vier Gespräche seien nach mehr als zehn Sekunden Wartezeit abgebrochen worden.

Ministerium: Termine vermeiden Wartezeiten

Seitens des Finanzministeriums wird die Notwendigkeit der Terminbuchung mit derdadurch möglichen besseren Vorbereitung des Sachbearbeiters auf den jeweiligen Kunden begründet. Lange Wartezeiten und Schlangen in und vor dem Finanzamt würden dadurch vermieden. Außerdem sei der Kundenservice höher, da beim Termin schon konkret auf die Anliegen eingegangen werden könne.

Das Terminangebot werde laufend evaluiert, damit an jedem Standort genügend Termine angeboten werden können. Bürger sollen in der Regel innerhalb der nächsten drei Werktage einen Termin buchen können, man ist dabei auch nicht an das Wohnsitzfinanzamt gebunden, sondern kann das Terminangebot in ganz Österreich nutzen.

Im konkreten Fall, bei dem laut Homepage keine Termine ersichtlich waren, könnte folgendes passiert sein: „Hierbei handelt es sich um einen allgemeinen Hinweis. Mit Klick auf „weiter“ baut sich das tatsächliche Terminangebot für den ausgewählten Standort auf“, lautet die Erklärung aus dem Ministerium. Die Meldung, dass es, wenn keine Termine sichtbar sind, in den nächsten vier Wochen keine gibt, ist also ein Hinweis für den Fall, was es bedeutet, wenn die nachfolgende Seite leer bleiben sollte – so könnte es hier also zu einem Missverständnis gekommen sein.

In Fällen, wo eine Erklärung mangels eines recht zeitigen Beratungstermins nicht fristgerecht abgegeben werden kann, ist es möglich, über FinanzOnline einen Antrag auf Fristverlängerung zu stellen. Seitens des Finanzamtes werde außerdem geprüft, ob an gewissen, vorwiegend regio nalen Standorten ein Service mit einem „Helpdesk“ vor Ort aufrecht erhalten werden kann. Dies sei allerdings eine per sonelle Herausforderung. „Das strategische Ziel der Finanzverwaltung ist jedoch, mit Terminvereinbarungen zu arbeiten, da die Vorteile für die Bürger im Normalfall über wiegen“, schränkt man ein.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.