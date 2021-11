Kein Prozess für Altschach

Das Verfahren gegen den ehemaligen Waidhofner Bürgermeister Robert Altschach (ÖVP) wegen angeblich missbräuchlicher Verwendung von Repräsentationsausgaben wurde von der Staatsanwaltschaft Krems zum zweiten Mal eingestellt.

Das teilte Altschach am Montag in einer Presseaussendung mit. „Die von meinen politischen Mitbewerbern, vor allem der Waldhäusl-FPÖ, seit 2018 immer wieder gepredigte ungesetzliche Vorgangsweise wurde von der Staatsanwaltschaft nicht gesehen. Repräsentative Zuwendungen, die ich ohne Gemeinderatsbeschluss als Bürgermeister für Waidhofner Kulturvereine, Feuerwehren, Sportvereine oder verdiente Bürger Waidhofens aufgewendet habe sind demnach nicht strafbar“, hält Altschach fest.

Altschach sieht politische Motive als Triebfeder

Die Skandalisierung dieser jahrelang üblichen Vorgangsweise habe ausschließlich politische Motive gehabt, mit dem Ziel, Altschachs Integrität zu beschädigen.

„Dieser Versuch ist nachträglich zwar kläglich gescheitert, jedoch führte er zu Stillstand in unserer Heimatgemeinde“, stellt der Ex-Stadtchef klar. „Ich habe mich in meinen insgesamt 16 Jahren im Gemeinderat (acht Jahre davon als Bürgermeister ) immer für meine Heimatgemeinde Waidhofen und deren Bewohner eingesetzt und dabei niemals meine persönliche Karriere in den Vordergrund gestellt. Offenbar hatten meine politischen Mitbewerber damit ein Problem, und offenbar ist ihnen Stillstand wichtiger gewesen als die seriöse und professionelle Klärung dieser Angelegenheit“, fügt Altschach hinzu.

Wie in der NÖN berichtet, hatte er Anfang 2021 sein Amt aus gesundheitlichen Gründen zurücklegen müssen. „Ich werde aber meinen Nachfolger stets unterstützen, weil es um Waidhofen und nicht um Personen, Parteien oder um die Karriere als Berufspolitiker geht“, betont Altschach.