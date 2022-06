Kindertheater: Schneiderleins Nachkommen?

Ahnenforschung lautete das Semestermotto der Kindertheaterwerkstatt im Theater an der Mauer. Das Resultat wurde mit dem Stück „Die Rückkehr des tapferen Schneiderleins“ an drei ausverkauften Abenden dargeboten.

Geschickt wurde das Märchen von Christine Polacek-Eisner in einen zweiten Handlungsstrang eingebaut. Eine Fernsehshow sollte Aufschluss über die Abstammung von Personen geben. Diese wiederum mussten dafür bestimmte Aufgaben erfüllen. Die Autorin ließ in ihrer Überarbeitung des Märchens jedoch keinen Zweifel darüber aufkommen, dass in der bunten Fernsehwelt nicht alles so ist, wie es scheint. Der Handlungsstrang „Realwelt“ wurde von den zwielichtigen Machenschaften eines angeblichen „Grafen“ begleitet.

Erfreulich ist die Entwicklung der jungen Schauspieler zu beobachten, die mit Selbstbewusstsein und Enthusiasmus die Bühne für sich eroberten. Gestenreich erzählte Tobias Kastner die Geschichte vom tapferen Schneiderlein und leitete die einzelnen Szenen ein. Mit viel Humor gespielt, fand der Schneider Anton Stubinger (dargestellt von Karolina Zwinz) schließlich nicht nur seine Vorfahren, sondern auch eine neue Partnerin. Gut gelungen auch der versnobte „Graf“, der von Paul Schuster hervorragend interpretiert wurde, oder die ernährungsbewussten Hausfrauen (Anna Magdalena Schimmel und Marie Theres Hofbauer) und deren „beson dere“ Freundin (Emilie Decker) die für ihren Drang in Richtung „bessere Gesellschaft“ etliches an Lehrgeld zu zahlen hatte. Und als wahrer Publikums liebling erwies sich wiederum Alexander Ramharter, der sich mit seinem kindlichen Charme in die Herzen der Besucher spielte.

Bei Interesse im Herbst wieder Theaterwerkstatt

Zwei wesentliche Komponenten fallen bei der Kindertheaterwerkstatt zusammen: Zum einen finden sich echte Schauspieltalente unter den Teilnehmern, zum anderen versteht es Christine Polacek-Eisner mit viel Einfühlungsvermögen, für jeden seine Rolle typgerecht zu adaptieren und so ein optimales Aufführungsergebnis zu erzielen.

Bei entsprechendem Interesse wird es auch im Herbst wieder eine Kindertheaterwerkstatt im Theater an der Mauer geben. Informationen dazu sind unter http://www.tam.at zu finden.

Die nächsten Aufführungen sind am 8., 9. und 11. Juni (jeweils um 18 Uhr) mit dem Psychokrimi „Die Kommissarin“, aufgeführt von der Jugendtheaterwerkstatt, geleitet ebenfalls von Christine Polacek-Eisner.

