Kindertheater: Über die Gier, Kaufwahn und Überschuldung

Wer kennt es nicht, das Märchen vom „Fischer und seiner Frau“? Christine Polacek-Eisner nahm diese Geschichte als Grundlage, um daraus ein sozialkritisches Arrangement für das Theater an der Mauer zu schreiben. Genau gesagt für die Kindertheaterwerkstatt.

Gekonnt übertrug sie dabei das Konzept in die Gegenwart, aus der schäbigen Fischerhütte wurde eine kleine Mietwohnung und der Fischer war in ihrem Stück ein Fischhändler, dessen Geschäfte jedoch mit den steigenden Wünschen seiner geliebten Gattin und seiner Kinder nicht Schritt halten konnten.

Mit viel Fingerspitzengefühl tastete sich Polacek-Eisner dabei an das jeweilige Können der jungen Akteure heran und gestaltete dementsprechend auch die Rollen. Dabei präsentierten sich einige vielversprechende Talente: Anna-Magdalena Schimmel in der Rolle der „Ilsebill“ stellte gekonnt die Unzufriedenheit dar, die sie mit ihrem Leben hatte. Überheblichkeit und Überlegenheit spiegelte sich in Thomas Kastners Rolle als „Herr Butt“ wider, der sich als Geldhai einen Namen gemacht hatte und mit seinen Klauseln dafür sorgte, dass bei jedem Kreditantrag er als Gewinner hervorging.

Das Trio Karolina Zwinz, Marleen Madlberger und Janosch Kaufmann wurde in die Werbebranche katapultiert und zeigte, welche Gefahren und Tücken auf manchen Internetseiten lauern können und wer letzten Endes der Gewinner der „Kllicks“ ist.

Besonders gut gefielen auch die Kinder der Fischerfamilie: Melanie Nehrer und Alexander Ramharter, deren Streitgespräche sich durchaus auch in der Realität in dieser Form zutragen könnten. Die Besonderheit dabei: Der Bruder wurde wie im richtigen Leben auch „Felix“ genannt, „damit das Streiten auch so richtig authentisch wirkt“, erklärte die Autorin.

Als Publikumsliebling entpuppte sich indes Alexander Ramharter (der Jüngste in der Truppe besucht erst die zweite Klasse der Volksschule) der mit viel Charme die Herzen auf seine Seite zog.

Begeisterung für das Theater schon in den jüngsten Jahren zu wecken, diese Kunst ist Christine Polacek-Eisner wahrlich gelungen.

Informationen zu den Theaterkursen gibt es unter www.tam.at

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden