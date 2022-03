Kino im AnnoLignum: Aufwärtstrend spürbar

Langsam in die Zielgerade geht die aktuelle EU-XXL-Filmsaison des Union Handball-Clubs Waidhofen.

„Leider wurde die Saison 2020/21 durch Corona stark beeinträchtigt“, erzählt Otmar Schlager vom Handball-Club. „Doch man merkt jetzt wieder einen Aufwärtstrend bei den Besuchern.“ Für die nächste Saison zeigt er sich zuversichtlich und möchte wieder von Oktober bis April eine Filmreihe anbieten. „Wir bekommen im Juni die Filme zur Auswahl und müssen bis August die Bestellung machen“, erklärt Schlager die Vorgehensweise. „Das ist auf der einen Seite gut, doch andererseits müssen wir schon im August alle Termine festlegen und können nicht auf andere Veranstaltungen in Waidhofen eingehen, was zu Terminkollisionen führen kann. Aber wenn die Pandemie nicht dazwischen kommt, können wir alle drei Wochen so zwischen 50 und 100 Besucher ansprechen.“

Noch zwei Filme im Frühjahr

Am Freitag wurde im AnnoLignum „Master Cheng in Pohjanjoki“ gezeigt. Auf der Suche nach einem alten finnischen Freund reist der chinesische Koch Cheng in ein abgelegenes Dorf in Lappland. Den Freund findet er nicht, aber einen Job als Koch. Cheng findet trotz kultureller Unterschiede schnell Anerkennung und neue Freunde unter den Finnen. Als sein Touristenvisum abläuft, schmieden die Dorfbewohner einen Plan, der ihm helfen soll zu bleiben.

Am 25. März, 20 Uhr steht der Film „Ein Papa für alle“ am Programm. Um seinem Schüler Bahzad und dessen Mutter vor der bevorstehenden Abschiebung zu retten, erklärt sich der Lehrer Damien bereit, die Vaterschaft des Kleinen anzuerkennen. Infolgedessen erscheinen bei Damien aber immer mehr Mütter mit Kindern, die ebenfalls Asyl brauchen. Damien, der nun auch starke Gefühle für die Mutter Bahzads entwickelt, schafft es, den Kampf gegen die Abschiebungen in Bewegung zu setzen – jedoch nicht allein. Er rekrutiert dafür nicht nur seine Schwester und seinen besten Freund, sondern auch einen ganzen Haufen anderer unscheinbarer Helden.

Den Saisonabschluss bildet der Film „Zwingli - Der Reformator“ am 8. April, 20 Uhr.

