Kirchenwirt hat zwei Ruhetage

Der Kirchenwirt hielt bisher am Samstag die Gasthaus-Pforten geschlossen, jetzt führt Klaus Jöch einen zweiten Ruhetag ein – und zwar am Sonntag. „Es ist zwar komisch für einen Kirchenwirten, an einem Sonntag zuzuhaben“, sagt Jöch lachend. Die Entscheidung habe er aber bewusst getroffen. Kein anderes Lokal habe in der Stadt am Sonntag geschlossen: „Darauf haben wir schon geachtet, für uns war das der plausibelste Tag“, führt Jöch aus.

Auch weil am Sonntag nur halbtags die Gäste versorgt wurden. Montag bis Freitag hat er nach wie vor von sechs Uhr früh bis 23 Uhr geöffnet. „Ich habe mittlerweile zwölf Leute angestellt, damit komme ich gut durch, beim sechsten Tag war’s schon schwierig“, erklärt er. „Aber ich habe gute Leute, ich kann mich auf sie verlassen.“ Ihm sei wichtig, dass der Gast weiß, dass durchgehend gekocht werde und manden Wirt stets antreffen könne. „Wenn offen ist, bin ich da.“

Kirchenwirt: „Wir dürfen uns nicht beschweren“

Jöch ist zufrieden mit dem Geschäft, auch jetzt, wo keine Touristen mehr die Schwelle übertreten. „Es ist jetzt nicht weniger los als vor der Coronazeit, einfach, weil sich mehr Leute das Essen abholen. Wir dürfen uns nicht beschweren.“ Die Ausgangslage habe sich nur verändert: Der Frühschoppen findet nicht mehr so oft statt wie früher, andere meiden nach wie vor den Aufenthalt in Innenräumen. „Aber es ist nicht so, dass wir weniger Geschäft hätten.“ Er rechnet zwar damit, dass mit den 2G-Vorgaben der ein oder andere Gast nicht mehr willkommen geheißen werden könne.

„Aber ich denke nicht, dass es so schlimm wird“, sagt Jöch. Einen Einbruch hat er jedenfalls am Montag, dem ersten Tag der neuen Maßnahmenregelung, nicht verspürt. „Wir haben die letzten paar Monate immer kontrolliert, und ich schätze, dass 80 Prozent unserer Gäste geimpft sind.“ Beim Rest hoffe er, dass der Abholservice weiterhin genutzt werde. Wichtig sei jedenfalls: „In jeder Sparte hat man Zeiten, in denen sich Dinge verändern und man eine neue Linie fahren muss. Du kannst nicht nur darauf warten, dass alle von allein kommen. Ich muss ja meine Pacht und meine Leute zahlen können.“

Deshalb verkaufe er auch Mahlzeiten zum Mitnehmen. „Und man muss auch mit gutem Beispiel vorangehen. Wir sind alle geimpft und wir kontrollieren. Auch das ist ausschlaggebend, dass die Leute kommen.“ Sie müssen sich sicher fühlen können. „Aber ich kann mich nicht beschweren: Die Leute kommen brav.“