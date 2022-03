Klaus Hölzl verlässt das Stadthotel

Werbung

Im Frühjahr 2021 kehrte Klaus Hölzls „Auszeit“ im Stadthotel zurück – knapp ein Jahr später ist die Partnerschaft zwischen dem jungen Haubenkoch und Jürgen Schuster, der für das operative Geschäft im Hotel verantwortlich ist, schon wieder zu Ende.

Ausschlaggebend waren laut Hölzl „persönliche Gründe“. „Wir haben uns im Guten getrennt, es gab keinen Streit. Aber ich habe erkannt, dass es nicht das war, was ich machen will“, stellt Klaus Hölzl im Gespräch mit der NÖN klar. Näher eingehen will er auf diese persönlichen Gründe nicht, denkbar ist Gerüchten zufolge allerdings, dass Hölzl und Schuster sich möglicherweise nicht ganz einig waren, wohin die Reise mit der „Auszeit“ gehen sollte.

„Ich bin jetzt zwar noch ein paar Tage da, aber dann geht es ohne mich weiter“, sagt Hölzl. Schuster bestätigt, dass der Betrieb der Gastronomie im Stadthotel ohne Unterbrechung weitergehen wird: „Wir haben durch den Zusammenschluss mehrerer Objekte zu den ‚Waldviertel Hotels‘ ein großes und gutes Team, sodass es kein Problem ist, das Restaurant weiter zu betreiben“, betont Schuster. Man werde freilich nach einem Ersatz für Hölzl Ausschau halten, man suche aber generell immer Personal.

Auch Einschränkungen im Angebot soll es keine geben: „Im Gegenteil, wir wollen unser Angebot gerade für Berufstätige, die zu uns essen kommen, erweitern und auf diese Zielgruppe abstimmen“, kündigt Schuster an.

Auf der Suche nach einem neuen Job als Koch

Für Klaus Hölzl heißt es jetzt, auf Jobsuche zu gehen. Denn seine Tätigkeit als Berufsschullehrer an der Bundeslehranstalt für Tourismus in Retz läuft mit Ende Juni aus. „Ich suche wieder eine neue Küche. Wenn jemand mit mir eine Partnerschaft eingehen will, immer gerne. Ich will einfach kochen, aber nicht selber Unternehmer sein – im Prinzip so wie in Waidhofen im vergangenen Jahr. Passen muss es halt“, blickt Hölzl in die Zukunft.

Den Kochlöffel an den Nagel zu hängen, kommt für ihn nicht in Frage: „Kochen ist das, was ich gelernt habe und kann.“

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.