Klimabeitrag für jedermann

Klimaschutz im Alltag leicht gemacht! Das ist die Idee der gemeinsamen Kooperation von Architekt Dietrich Waldmann und fünf weiteren Unternehmern aus Niederösterreich. Seit über einem Jahr arbeitet das Team an der Umsetzung des Klimafit-Kalenders. Dieser zeigt, wie man seinen Alltag Schritt für Schritt klimafreundlicher gestalten kann. Am 28. Juni wurde das Projekt im AirportCity Space mit dem dritten Platz in der Kategorie „ökologisch genial“ ausge zeichnet.

Der Klimafit-Kalender bietet eine Lösung für alle, die einen Beitrag für den Klimaschutz leisten möchten, sich durch die Fülle an Informationen aber überfordert fühlen. Monat für Monat werden ab 2023 Themenschwerpunkte nach einem übersichtlichen Ansatz aufbereitet: Neben Fakten gibt es Tipps und „Challenges“, die man für sich oder gemeinsam mit Familie und Freunden meistern kann. So kommt auch der Spaß nicht zu kurz! Zusätzlich zum Kalender wird es eine Website mit weiterführenden Informationen und eine Community auf Social Media für den Austausch mit Gleichgesinnten geben.

Um den Kalender der Öffentlichkeit zugängig zu machen, startet in der zweiten Juliwoche eine Crowdfunding-Kampagne. Informationen unter: http://www.klimafit.info

