Klimafreundliches Motel für Radfahrer & Co.

Rund 3,5 Mio. Euro wird die BAWU-Hotelbetriebs-GmbH in den Bau eines Motels in Waidhofen investieren. Spatenstich für das Projekt gegenüber der VTW war am 5. Juli.

„BAWU“ ist eine Investorengemeinschaft mit Martin Bauer aus Pfaffenschlag und seinem Tiroler Geschäftspartner Josef Wurzenrainer. Das Motel soll 28 Zimmer bekommen, davon 23 Doppelzimmer, ein barrierefreies Zimmer, drei Vierbett- und ein Familienzimmer. „Als wir für Bekannte ein Zimmer gesucht haben und in Waidhofen nichts frei war, wurde die Idee geboren, einen Beherbergungsbetrieb zu bauen. Jetzt wird es ein Motel“, erklärt Martin Bauer und lobt die gute Unterstützung seitens der Stadtgemeinde und der Bezirkshauptmannschaft. Das nötige Grundwissen hat sich Bauer bei ‚Fair Sleep“ geholt, einer Institution, die Quereinsteiger in die Hotelbranche mit ihrem Know-How berät. „Mit der Firma Elk haben wir einen sehr guten Partner gefunden, der auch auf entsprechende Erfahrungen im Projektbau zurückgreifen kann“, berichtet Bauer, dass die bauausführenden Betriebe großteils aus der Region stammen, was für ihn von großer Bedeutung ist. Ebenso wie die klimafreundliche Umsetzung mit Wärmepumpenheizung und Photovoltaik-Anlage.

Zielgruppe sind vor allem wegen der direkten Anbindung an den Radweg in erster Linie Radtouristen, aber auch Biker und Geschäftsreisende sind jederzeit willkommen.

Die Baumeisterarbeiten auf dem rund 8.000 m² großen Grundstück werden im Juli über die Bühne gehen, aufgestellt soll das Gebäude planmäßig im September werden. Die Eröffnung plant Martin Bauer im Februar bis März 2023: „Gerade rechtzeitig, bevor die Radsaison beginnt.“

„Es gibt gleich drei Gründe, die für dieses Projekt sprechen“, führte Bürgermeister Josef Ramharter beim Spatenstich aus: „dass wir ein neues Motel bekommen, dass fast ausschließlich regionale Firmen beschäftigt werden und dass auf eine energieautarke Zukunft gebaut wird.“ Letzteres bezieht sich nicht nur auf die spätere Energieversorgung, sondern auch auf die Bauweise, wie von Elk-Geschäftsführer Stefan Anderl bestätigt wurde. „Dadurch werden rund 80 Prozent CO2-Emissionen gespart, was natürlich für unsere Klimaziele von enormer Bedeutung ist.“

