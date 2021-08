Das Landesklinikum Waidhofen bildet seit über zehn Jahren in der Küche Lehrlinge aus. Als erster Lehrling begann Daniela Kasses 2007 ihre Ausbildung zur Köchin: Sie zählt bis heute zum Stammpersonal des 25-köpfigen Teams. 14 Jahre später konnte nun Patrick Schmid seine Lehrzeit beenden.

Seit jeher bildet Küchenchef Günther Hanisch laufend Lehrlinge zum Koch oder zu Köchin aus und begleitet derzeit zwei Auszubildende auf ihren Weg ins Berufsleben. Neben bestmöglichen Arbeitsbedingungen versucht der und Ausbildungsverantwortliche auch auf individuelle Lernbedürfnisse einzugehen und engagierte, kompetente Fachkräfte für die Zukunft fit zu machen.

Pernkopf: "Fachkräftemangel entgegenwirken"

„Die NÖ Landes- und Universitätskliniken sind wichtige und kompetente Partner in der Ausbildung von medizinischen und nicht medizinischen Berufsgruppen“, betont Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf. „Aktuell bildet die NÖ Landesgesundheitsagentur an allen Standorten über 100 Lehrlinge aus. Damit setzen wir einen wichtigen Schritt, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und die NÖ Landesgesundheitsagentur als verlässlichen und attraktiven Arbeitgeber zu positionieren.“

Das Küchenteam des Landesklinikums bereitet täglich nicht nur die Mahlzeiten für Patienten und Mitarbeiter, sondern auch für die Waidhofner Zwutschgerl (Kleinkindbetreuung) und „Essen auf Räder“ zu. Mit dem Siegel „Austria Bio Garantie“ ist gewährleistet, dass ein Teilsortiment aus kontrolliert biologischem Anbau kommt und die GMP-Zertifizierung garantiert Qualität und Hygiene in allen Bereichen der Produktionskette. Zusätzlich wird mit dem Siegel der Vitalküche eine abwechslungsreiche, ausgewogene Mischkost mit regionalen, saisonalen und biologischen Produkten angeboten.

Schindler: "Leisten einen Beitrag"

„Es freut mich, dass wir auch im Landesklinikum Waidhofen an der Thaya das System der dualen Ausbildung, bei dem ein Lehrling an zwei Lernorten einen Beruf erlernen kann, seit vielen Jahren unterstützen“, erklärt die kaufmännische Standortleiterin Sonja Schindler. „Den Großteil der Ausbildung absolvieren unsere Lehrlinge durch praktische Arbeit in unserer Großküche, den theoretischen Hintergrund erlernen sie in der Berufsschule. Damit leisten wir einen Beitrag zum kontinuierlichen Aufbau von Fachkräften, welche auf dem Arbeitsmarkt gefragt sind.“