Der Grund für ihn sei, dass angeblich notwendige Fristen nicht eingehalten worden seien. Josef Ramharter gibt er keine Schuld, er könne als Neuling diese Details nicht wissen, wohl aber die Stadt-ÖVP, die sich hier wieder einmal die Dinge so zurecht biege, wie sie sie brauche, wettert Waldhäusl. Damit fehlen sieben von 29 Mandataren.

Laut Waldhäusl ergibt sich das Fristenproblem daraus, dass Eunike Grahofers Rücktritt, den sie mit 1. Juni einreichte, erst nach sieben Tagen rechtskräftig ist. Erst nach Ablauf dieser Frist konnte Josef Ramharter als neuer Gemeinderat angelobt werden - dies geschah am Dienstag. Laut Gemeindeordnung gibt es für die Einladung zu einer Gemeinderatssitzung eine Frist von fünf Tagen, die sich aber im Falle Ramharters mit einer Sitzung nur zwei Tage später nicht ausgeht.

„Die Juristen des Landes sagen, wenn jemand trotzdem kommt, obwohl die fünf Tage nicht eingehalten wurden, dann heilt das diesen Umstand. Wir hätten uns gewünscht, dass die ÖVP mit allen Fraktionen gesprochen hätte, wie man dieses Fristenproblem löst, etwa, ob man die Sitzung später macht, oder ob alle damit einverstanden sind, sie trotzdem früher zu machen, wenn es für den Wahlkandidaten kein Problem ist. Das ist aber nicht passiert", stellt Waldhäusl klar. Für solche Machtdemonstrationen der ÖVP auf Kosten des neuen Bürgermeisters sei die FPÖ nicht zu haben: „Hier wird gerade der nächste Kandidat verheizt", ist sich Waldhäusl sicher.

Er merkt an, dass die ÖVP in den vergangenen Jahren von 19 auf 13 Mandate abgefallen sei, und man die vergangenen zwei Jahre praktisch nur mit Übergangs-Bürgermeistern gearbeitet habe: „Macht hat die ÖVP in Waidhofen schon lange keine mehr, sie weiß nur mehr, wie man das Wort 'Macht' schreibt". Mit Ramharter selbst habe man ein gutes, konstruktives Gespräch geführt - alles weitere müsse sich in der Praxis zeigen, ist Waldhäusl dem Kandidaten gegenüber weiterhin aufgeschlossen.

Stellungnahmen der Koalitionsparteien werden nachgereicht.

Die Aussendung der FPÖ im Wortlaut:

Waldhäusl sieht der zukünftigen Stadtpolitik in Waidhofen mit Interesse entgegen: „Es wird sich zeigen, ob der Neo-Bürgermeister tatsächlich für die Bürger und die Stadt arbeiten will, anstehende Probleme gemeinsam mit allen Parteien löst, oder aber nur im Interesse der ÖVP agiert.“