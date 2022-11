Kochwettbewerb: Jan Koller zählt zu den Besten

Mit einer besonderen Auszeichnung kam Jan Koller von der „35th AEHT Conference & Competition“ aus Italien zurück. Der Jugendliche gewann bei dem internationalen Koch-Wettbewerb, bei dem 400 Schüler aus 22 Ländern antraten, eine Silbermedaille.

Jan Koller ist gebürtiger Waidhofner und besucht derzeit die vierte Klasse der Höheren Lehranstalt für Fremdenverkehr in Krems, wo er als hervorragender Schüler gilt.

„Es war eine große Auszeichnung für mich, an diesem Wettbewerb teilnehmen zu dürfen. Eigentlich sind dort sonst nur Fünftklassler dabei“, ist er stolz auf seinen Erfolg. Von den sechs Schülern aus Krems, die bei sechs Wettbewerben antraten, kamen vier mit Medaillen aus Italien zurück.

Die jeweiligen Teams — bestehend aus drei Teilnehmern — wurden zusammengelost. So arbeitete Jan Koller mit einem Kollegen aus Litauen und einer Kollegin aus Italien zusammen. Arbeitssprache war Englisch. Die Aufgabenstellung: Es musste ein Drei-Gänge-Menü zubereitet werden, wobei die Zutaten vorgegeben waren. „Es war viel zu improvisieren. Wir hatten zu wenige Töpfe für unsere Gerichte und waren schon sehr gefordert“, erinnert sich Koller. „Zuvor mussten wir noch den Verbrauch mit detaillierten Angaben ausrechen.“ Gekocht wurden unter anderem gefüllte Hasenfiletstreifen mit Fenchelragout und Knödel mit Fleischfülle vom Hasen. Der Entschluss, die HLF zu besuchen stand für Jan Koller schon sehr früh fest. Der Eintritt in den Betrieb der Mutter, die Spenglerei und Dachdeckerei Margit Koller-Pfeiffer, stand nie zur Debatte: „Ich habe immer schon gerne gekocht und habe die Schule gekannt, weil meine Cousine auch dort war.“ Berufserfahrung konnte Jan Koller auch schon während Auslandspraktika, etwa in Kroatien, sammeln.

Seine berufliche Zukunft sieht er trotz des Erfolges nicht in der Gastronomie- oder Tourismusbranche. „Nach der Matura möchte ich Zivildienst machen und dann würde ich gerne Medizin studieren“, erklärt der zielstrebige Jugendliche.

