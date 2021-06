Ein Nachtclub soll in der Böhmgasse schon bald seine Pforten öffnen, und zwar im Haus Böhmgasse 25, das sich im Besitz von Wolfgang Kainz befindet.

Schon seit einiger Zeit machten in der Stadt Gerüchte um einen Nachtclub die Runde. Zuerst war die Ruby-Passage als möglicher Standort im Gespräch, dann verdichteten sich die Hinweise, dass das Lokal im Kainz-Haus Platz finden könnte.

Beim Lokalaugenschein der NÖN waren die Schaufenster zugeklebt, die Türen versperrt, und es gab keine Hinweise auf einen Betreiber. In der Bevölkerung kursiert das Gerücht, dass der Horner Barbetreiber Adolf Graf, der bisher das „B4“ in Horn betrieb, der Betreiber des Nachtlokals sein soll. Tatsächlich brachte Graf am „B4“ in Horn entsprechende Plakate an, auf denen er eine Neueröffnung in Waidhofen ankündigt. Demnach dürften die Spekulationen also stimmen. Auf der Gemeinde weiß man zumindest offiziell nichts von dem neuen Lokal.

Hausbesitzer Wolfgang Kainz will sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht äußern, dafür sei es noch zu früh. Und Adolf Graf war für die NÖN noch nicht erreichbar.