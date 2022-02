Konditormeister Drechsler verstorben

Im 82. Lebensjahr verstarb Gustav Drechsler, ehemaliger Besitzer des „Cafe Wolf“ in Waidhofen.

Den gebürtigen Weinviertler zog es nach seiner Lehrzeit und der Ablegung der Bäcker- und Konditormeisterprüfung ins Ausland, wo er unter anderem in der Schweiz in führenden Hotels als Patisseur tätig war. „In einem der Hotels wurde für ihn sogar eigens eine Wiener Konditorei eingerichtet“, erinnert sich seine Witwe Brunhild Drechsler.

Zwischen 1970 und 1990 führten die beiden eine Konditorei gegenüber der Volksoper in Wien, ehe sie das „Cafe Wolf“ in Waidhofen übernahmen. Ein Traditionsbetrieb im Familienbesitz, den die Urgroßeltern von Brunhild Drechsler 1889 gründeten. Das Kaffeehaus durfte sich über zahlreiche Stammgäste freuen, als sich das Paar 2001 zur Ruhe setzte und den Betrieb an einen ehemaligen Lehrling übergab.

Ein besonderes Hobby von Gustav Drechsler war die Herstellung von besonderen Konfektvariationen, die auch in entsprechenden Verpackungen angeboten worden waren. Ein Ausspruch, den er immer wieder gebrauchte, wenn er auf Konkurrenten angesprochen wurde, bleibt in Erinnerung: „Alle Kollegen machen gute Sachen!“

