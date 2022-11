Konzert: Blues, durchmischt mit Rock und Jazz

Werbung

Schwermut-erfüllter Blues, fusioniert mit progressivem Rock, inspiriert auch von Elementen des Jazz und des Funk – das ist die groovige Musik der Band „The Blues Infusion“, die am Samstagabend im Folkclub Igel ihren Auftritt hatte.

Der blutvoll agierende, mit prickelndem Timbre gesegnete Sänger Peter Dürr, die kongenialen Instrumentalisten Peter Peduzzi an der Gitarre, Werner Müller am Keyboard, Mick Glantschnig am Schlagzeug, Fritz Salek am Bass und der Trompeter Manfred Holzhacker brachten den Blues in die Jetztzeit, verbanden spannende Aspekte und Facetten des traditionellen Blues mit zeitgenössischen Genres und konnten unanfechtbar beweisen: „The Blues Is Back In Town!“ Die in Wien beheimatete Band samt ihrem aus Zwettl stammenden Sänger bot sowohl Stücke aus eigener kreativer Feder als auch individuelle Interpretationen von Klassikern im Contemporary Blues Style. „Hate to See You Go“ ließ den Schmerz eines verlassenen Mannes verstehen, „You Upset Me, Baby“ von B.B. King reflektierte die Begeisterung eines in Liebe Entflammten, „I’m A Real Man“ demon strierte das männliche Selbstbewusstsein, der Titelsong „Half Ton Blues“ des neuen Albums der Band enthielt ziemlich rockige Keyboard-Elemente. Die monoton stampfenden Rhythmen und mitreißend jazzigen Trompetenklänge, der leidenschaftlich-furiose Gesang und die kreativen Soloeinlagen der Instrumentalisten begeisterten das Publikum im Igel. Einziger Wermutstropfen des Abends war die doch um einiges zu stark dimensionierte Lautstärke, deren Dezibel-Wert problemlos eine Stadthalle hätte füllen können.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.