Konzert: Brandaktuell und tiefsinnig

Im Juli wäre Georg Kreisler 100 Jahre alt geworden. Und dieser Geburtstag sollte gefeiert werden, denn seine Lieder sind nach wie vor brandaktuell und einfach viel zu gut, um vergessen zu werden. Das dachte sich der Folkclub und lud in Kooperation mit dem Theater an der Mauer den Kabarettisten Jörg-Martin Willnauer ins Igel ein, damit er dort Kreisler-Lieder spielt. Das Lebenswerk von Georg Kreisler ist mit mehr als 600 Liedern fast unüberschaubar groß, und seine Chansons sind amüsant, tiefsinnig, gescheit, inspirierend, erhellend und lustig.

Begegnung hat Leben beeinflusst

Der Kabarettist Jörg-Martin Willnauer ist in Heidelberg aufgewachsen und hat dort Klavier studiert. Danach kam er nach Graz, um Komposition zu studieren und ist dort hängengeblieben. „Der erste Kontakt zu Georg Kreisler war mit Anfang 20. Ich habe ihn als Student zufällig in einem Konzert gesehen“, erzählt Willnauer. „Das war sehr faszinierend für mich und hat mein Leben wirklich beeinflusst. Es war eine Offenbarung, wie gut er Klavier gespielt und moderiert hat. Er war ein außergewöhnlicher Künstler.“ Anfangs hat sich Willnauer nicht zugetraut, Kreisler zu spielen. Doch dieser habe ihn dazu ermutigt. „Ich hatte schon länger zwei, drei Lieder von ihm als Zugabe im Programm. Dann habe ich ihm einmal eine Aufnahme davon geschickt, und es hat ihm sehr gefallen. Er hat mir auch erlaubt, die Texte zu verändern und zu aktualisieren. Das war vor zirka 20 Jahren. Danach habe ich ihn auch einmal in Basel besucht, wo wir ein sehr langes Gespräch hatten. Er war sehr freundlich und entgegenkommend.“

Das Leben von Georg Kreisler war geprägt von seiner jüdischen Herkunft. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Österreich 1938 emigrierte er mit seinen Eltern in die Vereinigten Staaten und nahm 1943 die US-amerikanische Staatsbürgerschaft an. 1955 kehrte er nach Europa zurück, wurde aber nie mehr österreichischer Staatsbürger.

Humor und Sprachwitz haben das deutschsprachige Kabarett stark geprägt

Georg Kreisler wurde im deutschen Sprachraum durch Lieder wie „Tauben vergiften im Park“, „Der Tod, das muss ein Wiener sein „und „Wien ohne Wiener“ populär. Mit seinem schwarzen, tiefsinnigen Humor und Sprachwitz hat Kreisler das musikalische deutschsprachige Kabarett seiner Zeit als Interpret und Verfasser eigener Werke stark geprägt. Er starb vor elf Jahren im November 2011.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.