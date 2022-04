Konzert: Erstklassige Tafelrunde

Werbung

Karl Ritter und seine Kombojaner spielten am Samstag im Igel auf. Bei seinen einleitenden wenigen Worten, die er an dem Abend auf der Bühne von sich gab, erzählte er von seiner Verbundenheit mit den Folkclub. Bereits vor 30 Jahren war er Besucher des Musikfestes. Ganz besonders schätzte er dabei die Kinderbetreuung, wo er seinen Nachwuchs gut versorgt sah, während er sich die Konzerte ansah. In der Folge gab es außer „Pause“, „Schönen Abend noch“ und der Vorstellung der Musiker keine verbalen Informationen mehr. Es sprach nur mehr die Musik.

Karl Ritter’s Kombojaner spielten im Trio als erstklassige Tafelrunde. Der Jazz-Drummer, in der Person von Herbert Pirker, und der Sopransaxofonist Andrej Prozorov standen dem Chef-Gitarristen mit Rat und Tat musikalisch zur Seite. Was sie alle kennzeichnet ist ihre vorbehaltlose musikalische Offenheit, die eine aufregende Mischung aus Rock-, Jazz-, Blues-Chiffren aufleben lassen. Nach eigenen Mustern – verfremdet oder ironisch gebrochen.

Konstante Größe

Karl Ritter ist eine konstante Größe in unserem Land. 2017 erschien der Dokumentarfilm „Guitar Driver“ über den österreichischen Musiker und Gitarristen, der unter dem Pseudonym Leopold Karasek in Kurt Ostbahns Bandprojekt „Chefpartie“ berühmt wurde und anschließend begann, alle möglichen denkbaren Klangwelten der Gitarre zu erkunden. Regisseur Walter Größbauer zeigt Ritter beim Musizieren über verschiedene Jahreszeiten hinweg in seiner Heimat in Österreich. Er begleitet Ritter in „Guitar Driver“ über den Zeitraum eines Jahres sowohl im Alltag als auch bei dessen Auftritten. Dabei gibt Ritter dem Regisseur und dem Zuschauer Einblick in sein Privatleben, erzählt seine Lebensgeschichte und vermittelt sein umfangreiches Wissen über Musik.

Karl Ritter zählt zu jenen Musikern, die in der Lage sind, auf faszinierende und verblüffende Weise zu überraschen. Der gebürtige Stockerauer zeigt keine Berührungsängste zwischen den Genres. Sein Wirken ist geleitet von der Verbindung von Jazz, Rock, Pop, Klassik, Weltmusik, Avantgarde, Improvisation und elektronischer Musik.

