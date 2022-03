Konzert: Mäandern durch die Musikstile

Werbung

„Räudiger Kammerpunkjazz“ – steht als große Überschrift in der Bandbeschreibung von Edi Nulz. Das Ensemble bestehend aus Siegmar Brecher, Julian Adam Pajzs und Valentin Schuster verwirrt und erstaunt zugleich musikalisch seit mittlerweile elf Jahren das Publikum.

Am Samstag taten sie das nach drei Jahren wieder im Igel als Gäste des Folkclubs. Edi Nulz wurde im Juli 2011 gegründet, ursprünglich als Band für das Masterabschlusskonzert von Valentin Schuster an der Kunstuniversität Graz. Die Reaktionen auf dieses Konzert waren derart positiv, dass die Band im September desselben Jahres ins Studio ging, um die erste CD „Jetzt“ aufzunehmen. In all den Jahren mäanderten sie zwischen diversen Stilen, die sie nur schwer beschreibbar machen. Darum ist es ganz klug, auf ihre Selbstbeschreibung zurückzugreifen: „Spielt Edi Nulz nun einen Jazz, der von Elementen der Rockmusik gebrochen wird, oder ist es genau umgekehrt? Hört man hier nicht vielmehr eine Rockband, vom Jazz unterwandert? Tatsächlich ist der von der Kapelle angeworfene Traktor bereits Jazz, Indie, Rock ‚n‘ Roll und weiteren Reinheitsgeboten gleichermaßen entschlüpft.“

Präzises Spiel fasziniert

Für den Zuschauer immer wieder faszinierend ist das präzise Spiel der drei Musiker. Hier werden Rhythmen gebrochen, man gerät vorsätzlich außer Takt, nur um dann mit einem Kollektiv-Ruck punktplötzlich wieder in die geordnete Bahn zu finden. Fehler sind hier kaum leistbar, denn die „verspielen“ sich nicht einfach in den hochkomplexen Kompositionen.

Gespielt wurden am Samstag hauptsächlich Nummern aus dem neuen Album „Meganan“. Gewidmet war der Abend, dem vor kurzem plötzlich verstorbenen Martin Schuster - Vater von Bandmitglied Valentin Schuster. Martin Schuster wurde nicht nur mit rührenden Worten gewürdigt, es wurde auch eine Komposition von ihm gespielt.

