Konzert-Vorverkauf: Internationales Flair

Die Big Band Waidhofen veranstaltet nach einer zweijährigen Zwangspause heuer ihr Konzert am Samstag, 11. Juni, um 20 Uhr im Stadtsaal. Präsentiert wird Musik zweier Weltstars. Unter dem Motto „The Music of Robbie Williams and Michael Bublé“ wird internationales Flair nach Waidhofen gebracht.

Der kanadisch-italienische Jazz-Sänger Michael Bublé war 2019 mit seiner Big Band auf großer Europatour. Auch der britische Popstar Robbie Williams konnte mit seinem Swing-Programm die Massen begeistern.

Die Aufgabe, das Beste der beiden Künstler darzubieten, übernimmt Gastsänger Peter Schiefer, der schon 2009 mit dem Programm „Pop goes Swing“ zu hören war.

Vorverkaufskarten inklusive Sitzplatzreservierungen sind erhältlich online auf sparkasse.at/tickets und in Filialen der Sparkassen und Erste Bank. Der Kartenvorverkauf startet am Montag, 9. Mai.

