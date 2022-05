Konzert: Weltoffene Vier im Folkclub Igel

Werbung

Experimentierfreudig, einfallsreich, weltoffen und zu Scherzen aufgelegt – so könnte man das Quartett „Eldis La Rosa mit Colores“ in einem Satz beschreiben.

Die Formation um den aus Kuba stammenden Multi-In strumentalisten Eldis La Rosa war am vergangenen Samstagabend im Folkclub Igel zu Gast, und das mit einem neuen Mitglied auf der Bühne: Kaja Wlostowsky übernahm den Part am Vibraphone, da der eigentlich dafür zuständige Igor Gross an diesem Abend in Berlin weilte. „Ich habe heute das Privileg, mit drei Frauen auf der Bühne zu stehen. Normalerweise sind wir zwei Männer und zwei Frauen“, scherzte Eldis La Rosa zu Beginn.

Die Formation war ursprünglich als Trio gegründet worden, bestehend aus Eldis La Rosa sowie Chiao-Hua Chang (Erhu) und Igor Gross (Vibraphone). Später gesellte sich noch die junge Bassistin Victoria Kirilova dazu.

Die Musik des Quartetts lässt sich nicht in eine Schublade packen, sie bewegt sich irgendwo zwischen Jazz und Weltmusik mit Einflüssen aus verschiedenen Kulturkreisen.

Ungewöhnlich und bemerkenswert ist das Instrument, das Chiao-Hua Chang spielt – das Erhu. Es handelt sich um eine mit dem Bogen gestrichene Röhrenspießlaute, deren Steg mittig auf einer Membran aus echter Schlangenhaut platziert ist. „Die ist aber garantiert bio!“ merkte Chiao-Hua Chang launig an.

