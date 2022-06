Kreativ-Projekt: Vom Löwen, der nicht schreiben konnte

Werbung Baureport Expert Hörmann Anzeige 2,3 Mio. Euro in die Zukunft investiert

Es kommt gewiss nicht oft vor, dass 127 Schauspieler an einem Abend auf ein und derselben Bühne auftreten. Die Schüler der Mittelschule Waidhofen mit musisch-kreativem Schwerpunkt stellten sich dieser Herausforderung und führten am Dienstagabend im Stadtsaal acht verschiedene Theaterstücke auf. Die Ideen und deren Umsetzung entwickelten die jungen Menschen unter der Leitung der Pädagogin und Koordinatorin Elisabeth Adamowitsch. Auch bei der Herstellung der Kulissen, Requisiten und Kostüme wirkten die Kinder und Jugendlichen mit.

Die Schüler der ersten Klassen begannen mit drei keineswegs für kleine Kinder geschriebenen Bilderbüchern: „Wer ist der Stärkste im ganzen Land?“, fragt der Wolf, der von seiner eigenen Überlegenheit überzeugt ist. Alle befragten Tiere geben ihm recht, nur der kleine Kröterich widerspricht, denn er sieht seine Mama als die Stärkste. In „Gut gemacht, kleiner Bär“ ist das Bärenkind glücklich, dass seine Mutter immer für ihn da ist. „Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte“ zeigt auf, dass Kraft alleine nicht ausreicht, um das Interesse einer Löwin zu gewinnen.

Die zweite Klasse brachte Auszüge aus Astrid Lindgrens Roman „Pippi Langstrumpf“ mit der schlagfertigen Pippi, drei Dieben und einer verdatterten Lehrerin. Die dritte Klasse parodierte zuerst in „Supernanny greift ein“ Märchen der Gebrüder Grimm mit Schwerpunkt auf Hänsel und Gretel und zeigte im zweiten Teil eine Szene aus Mark Twains Lausbubengeschichte „Tom Sawyer“, in der der Titelheld andere Kinder mit List dazu bringt, an seiner Stelle den Zaun zu streichen.

Shakespeare in Jetztzeit

Die erste der vierten Klassen präsentierte in „Alles Nöstlinger“ einen Querschnitt durch das Werk der Kinder- und Jugenbuchautorin Christine Nöstlinger, die zweite transferierte in „Romeo und Julia heute“ die Shakespeare’sche Tragödie in die Jetztzeit, in der die Handlung eine völlig andere Wende nimmt und die Frage in den Raum gestellt wird, ob die wahre Liebe nur Illusion ist.

Das Publikum war begeistert vom Engagement der jungen Darsteller, die nur selten etwas Lampenfieber zeigten und ihre Rollen souverän beherrschten. Die Schauspieler und das Kreativteam unter der Gesamtleitung von Elisabeth Adamowitsch ernteten reichlich Applaus.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.