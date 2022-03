Kritik von FPÖ-Stadtrat Waldhäusl: Vergabe vergessen?

Hat Vizebürgermeister Martin Litschauer (IG) wieder mal etwas vergessen?

Konkret ging es um einen Vermessungsauftrag für den Straßenbau in Matzles im Zuge der Errichtung von Kanal und Wasserversorgung.

Per Dringlichkeitsantrag wurde die Vergabe des Auftrags um 3.120 Euro an die Firma Döller in die Gemeinderatssitzung am 2. März eingebracht. Für Waldhäusl ein Hinweis auf ein Versäumnis. „Ich habe im Stadtrat gefragt, ob etwas vergessen wurde. Litschauer sagte nein, ich habe dann selber am Bauamt recherchiert. Sie haben den Stadtrat belogen, Sie wurden darauf hingewiesen, dass das fehlt“, warf Waldhäusl Litschauer vor.

„Ich wurde bei der Vorbereitung des Dringlichkeitsantrags informiert“, stellte Litschauer klar. Er könne Waldhäusls Vorwurf nicht nachvollziehen. „Jeder kann Fehler machen, man kann das ja zugeben. Ich mag nur nicht, wenn jemand die Unwahrheit sagt“, blieb Waldhäusl bei seiner Darstellung. Die Auftragsvergabe wurde dann einstimmig beschlossen.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden