Kunst aus der Region: „Ölzant x Reiterer“ mit Überschneidungen

Zwei Künstler aus dem Bezirk Waidhofen, Franz Xaver Ölzant und Stefan Reiterer, stehen im Mittelpunkt der aktuellen Ausstellung in der Kunst.Galerie.Waldviertel, die am 9. September eröffnet wurde.

Der in Pfaffenschlag lebende Bildhauer Franz Xaver Ölzant ist durch die Gestaltung der „Großen Basilika“ 1994 eng mit Waidhofen verbunden. Er konnte zahlreiche Auszeichnungen entgegennehmen, unter anderem den Niederösterreichischen Kulturpreis 2005. Bei den Ausstellungsobjekten wurde der Fokus auf Alubilder gelegt, in denen auch eine naturwissenschaftliche Komponente zu finden ist. In seiner eigenen Formensprache ist Ölzant den Grundprinzipien der Natur auf der Spur und setzt diese in verschiedenen Materialien um. Unter anderem war der Künstler auch mit der archäologischen Universität Wien als Grabungsteilnehmer in Kleinasien oder in der Ägäis und arbeitete für den Bundestheaterverband.

Als „sehr unterschiedlich mit Überschneidungen“ sieht Stefan Reiterer die Verbindung zwischen seinen eigenen Arbeiten und jenen von Ölzant. Der gebürtige Waidhofner studierte an der Akademie der Bildenden Künste in Wien und der Faculdade de Belas Artes in Porto.

Seine Malerei ist geprägt von einer intensiven Auseinandersetzung mit digitalen Bildgestaltungs-Prozessen und ihrem Potenzial, dreidimensionale Räume abzubilden und zu manipulieren. Reiterers Werke waren bereits in zahlreichen internationalen Einzel- und Gruppenausstellungen zu sehen, unter anderem in London, New York, Berlin oder Los Angeles, und sind in diversen Sammlungen vertreten.

„Der Erfolg und das große Besucherinteresse geben den Organisatoren immer wieder Recht, dass es richtig war, hier in Waidhofen eine Galerie zu eröffnen,“ freute sich Bundesrat Eduard Köck, dass „zwei Persönlichkeiten aus der Region“ ihre Werke in Waidhofen präsentieren.

Zusammengestellt wurde die Werkschau von Stefan Reiterer und Silvester Ölzant, dem Sohn des Künstlers, der aus gesundheitlichen Gründen an der Vernissage nicht teilnehmen konnte.

Die Ausstellung „Ölzant x Reiterer“ kann bis 9. Oktober besucht werden. Öffnungszeiten sind Donnerstag bis Sonntag, jeweils von 14 bis 18 Uhr.

