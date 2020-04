„Not cancelled“ – unter diesem Motto hält Jimmy Moser am Ausstellungsprogramm der Kunst.Galerie.Waldviertel in Waidhofen trotz Corona fest.

Seine Lösung: Solange die Galerie von Besuchern nicht betreten werden darf, werden die Ausstellungen virtuell im Internet zugänglich gemacht. „Ausstellungen generell abzusagen oder zu verschieben war für uns keine Option. Kunst ist keine temporäre Schönwettererscheinung, sondern muss gerade auch in der Krise stattfinden können“, betont Moser. Unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen – mit Munschutz und Abstand – wurden am Wochenende die Vorbereitungen für die gemeinsame Ausstellung von Myriam Urtz und Susanne Seidler getroffen.

Virtuelle Eröffnung per Video

Am 2. Mai um 19 Uhr wird es dann soweit sein: Die Ausstellung wird virtuell per Video auf www.kunst-galerie.wald viertel. at eröffnet. Die Zuschauer werden auch Fragen stellen können, sodass zumindest ein Minumum an Interaktion ermöglicht wird. Bleibt es bei den Plänen der Bunderegierung, wird die Galerie ab 15. Mai auch für Besucher geöffnet werden können. Unter welchen Bedingungen, ist derzeit noch offen. „Als Jimmy Moser mir seine Idee vorstellte, habe ich fast geweint. Ich fand es total schade, dass man meine Skulpturen nur am Bildschirm sehen wird, da fehlt das Haptische. Aber dann habe ich mit Susanne gesprochen, und wir haben gesagt, egal, wir machen es, man weiß ja nicht, was kommt“, erzählt Myriam Urtz.

Coronakrise als Figur verkörpert

Die in Hörmanns bei Weitra lebende Künstlerin greift in ihren Skulpturen mythologische Geschichten auf. Sie setzte sich aber auch ganz aktuell mit der Coronakrise auseinander und schuf die Figur „Corona in my hands“, welche Mutter Natur symbolisiert. „So tragisch die Pandemie für die Menschen ist, bietet sie aber auch zugleich der Natur eine Chance auf Erholung“, sagt Urtz.

„Goldilocks“: Trump und Johnson und die Illusion der Macht

Susanne Seidler lebt in Unserfrau/Alt-Weitra. Sie brauchte auch ein wenig Zeit, um sich auf die neue Situation einzustellen: „Kunst ist eine Sache, die durch Zusammenkünfte auflebt.“ Durch ihren Beruf als Restauratorin ist Seidler mit einer Vielzahl von Maltechniken vertraut und greift gerne gesellschaftfspolitische und philosophische Ansätze auf. So setzte sie sich in ihrem Werk „Goldilocks“ mit der Illusion der Macht am Beispiel von Donald Trump und Boris Johnson auseinander. Die Ausstellung ist bis 7. Juni zu sehen.