Kunst.Galerie.Waldviertel: Facettenreiche „Polizeiarbeit“

Werke von drei Künstlern werden in der aktuellen Ausstellung in der Kunst.Galerie.Waldviertel gezeigt, die am 14. Oktober — musikalisch umrahmt von Ernst Köpl — eröffnet wurde. Die Ausstellung „Copart: Kunst x drei“ zeigt Arbeiten von Franz Georg Gruber, Franz Stiefsohn und Heinz Tischer. Drei Künstler — alle aus dem Berufsstand der Polizei — die in ihrer Herangehensweise an die Kunst unterschiedlicher nicht sein könnten.

Als Audodidakt beschäftigt sich Franz Georg Gruber im Besonderen mit der Aquarelltechnik. Er schafft realistische Bilder mit viel Liebe zum Detail. Den Schwerpunkt setzt er dabei auf Landschaft und Architektur ebenso wie auf Blumen, Tiere oder auch Menschen. „Am liebsten male ich in der Natur, wo auch der ständige Wechsel von Licht und Farben meine Arbeit beeinflusst“, stellt Gruber fest. Skizzen oder Fotografien werden für die „ruhigen Stunden“ im Atelier angefertigt. Das Motto des Künstlers lautet: „Mit der Malerei zeige ich Gefühle, die ich nie in Worte fassen könnte.“

Als „Begründer der Kunstform Nixismus“ wird Franz Stiefsohn alias Steve Soon, 1960 in Wilhelmsburg geboren, bezeichnet, was er selbst folgendermaßen erklärt: „Wenn ich ein Bild male und es gefällt mir überhaupt nicht, dann wird es einfach wieder überspachtelt, es war nix, also: Nixismus!“ Steve Soon begann 1989 damit, Gedichte zu schreiben, veröffentlichte zwei Jahre später den Gedichteband „der Amtskappldichter“, wandte sich dann jedoch der Malerei zu. Er arbeitet in verschiedenen Techniken, von Acryl über Aquarell bis Fettkreide, Tusche oder Faserstifte. Seine Bilder entstehen „aus dem Bauch heraus“, es gibt keine Vorlagen oder Vorgaben. Die abstrakten Werke lassen dem Betrachter jede Freiheit der eigenen Interpretation.

Heinz Tischer ist gelernter Grafiker. Durch sein Markenzeichen „Kugeln“ können seine Arbeiten leicht zugeordnet werden. Er verwendet Zeichnung und Grafik aus Ausdrucksmittel, abstrakte Malerei und Figurales zeichnen seine Arbeiten aus. „Ich gehe auch auf den Bahnhof und zahle einem Sandler ein paar Bier, damit ich ihn fotografieren und dann malen darf“, erklärt er die Entstehung seines Bildes „Dem haut’s den Vogel ’raus“. Tischer wurde für sein internationales künstlerisches Schaffen mit dem Kulturpreis von St. Johann im Pongau und dem „Art Cop“ in Wien ausgezeichnet. 2005 wurde er vom Forum Artis Austriae in das Künstlerlexikon „Malerei in Österreich zu Beginn des 3. Jahrtausends“ aufgenommen. Er ist als Dozent an diversen Kunst akademien und als Seminar- und Projektleiter tätig.

Die Ausstellung ist bis 13. November zu sehen: http://www. kunst-galerie-waldviertel.at

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.