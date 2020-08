Noch eine Woche ist die Ausstellung „In Memoriam“ in der Kunst.Galerie.Waldviertel am Hauptplatz zu sehen, dann wir umgebaut für die nächste Ausstellung: Am 4. September wird zur Vernissage der Gemeinschaftsausstellung „Conditio Humana“ von Tina Sischka, Waltraud Gartner und Harry Ergott geladen.

Im Mittelpunkt steht der Mensch als verbindendes Element der drei Künstler, die alle einen Bezug zu Waidhofen bzw. zum Waldviertel haben. Die Zugänge zum Thema der Ausstellung sind unterschiedlich. Der gebürtige Waidhofner Harry Ergott wird zwei Serien zeigen, mit Porträts und Akten. „Ich bin sehr inspiriert vom Humanismus und der Barockmalerei, mich fasziniert der Mensch in Bewegung, mit ausdrucksstarken Posen und der Komplexität der Barockmalerei in ihrem Farben und ihrem vielschichtigen Aufbau“, sagt Ergott.

Begeisterung für Sport zum Ausdruck bringen

Um Bewegung geht es auch bei der gebürtigen Waidhofnerin Tina Sischka. Als Sportlehrerin bringt sie ihre Begeisterung für Sport und Bewegung in fotorealistischen Werken zum Ausdruck, vor allem in Darstellungen von Boardsportarten. Sischkas zweiter wichtiger Themenkomplex ist die Architektur, bei der der Mensch selbst zwar unsichtbar ist, aber dennoch die menschliche Schaffenskraft ihren Ausdruck findet. Bei der Ausstellung werden auch Teile einer Installation Sischkas, die 2017 im Museumsquartier in Wien zu sehen war, gezeigt werden.

Menschliche Befindlichkeiten und mehrdeutige Wörter

Die dritte im Bunde ist Waltraud Gartner. Geboren in Fels am Wagram war sie einige Jahre in verschiedenen Wirtschaftsberufen tätig und studierte einige Semester Kunstgeschichte in Wien.

Anfang der 1990er begann sich Gartner intensiv mit Radiertechniken zu beschäftigen. „In meinen Werken geht es um menschliche Befindlichkeiten und mehrdeutige Wörter, die ich auf humorvolle, aber zugleich tiefgründige Weise darstelle“, spricht Garnter über ihre Arbeiten. Die Galerie kann indessen auf eine trotz Corona erfolgreiche Saison zurückblicken: Mit Stand Sonntag konnten 975 Besucher seit 15. Mai gezählt werden, die 1.000er Marke könnte damit noch diese Woche erreicht werden.