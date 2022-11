Kunst.Galerie.Waldviertel: Skulpturen und Bilder erleben

Werbung

„Es ist wichtig, dass Kulturbetreiber und Kulturschaffende in ihrem Tun unterstützt werden. Kunst und Kultur hat einen großen Wert, der oft nicht richtig wahrgenommen wird“, brach Bundesrat Eduard Köck am 18. November, anlässlich der letzten Ausstellungseröffnung dieser Saison in der Kunst.Galerie.Waldviertel, eine Lanze für die Kultur.

Auch Bürgermeister Josef Ramharter dankte für die Initiative zur Belebung der Innenstadt. Immerhin konnten in der aktuellen Saison bereits über 1.300 Besucher in der Galerie gezählt werden.

In der aktuellen Ausstellung „Organische Geschichten“ werden Malereien von Peter Newrkla und Keramiken von Brigitte Weinrich präsentiert.

Der gebürtige Wiener Peter Newrkla blickt auf rund 100 Ausstellungen in Österreich und im benachbarten Ausland, aber auch in Portugal und Costa Rica zurück. Er wurde 1948 geboren und arbeitete 13 Jahre lang als Assistent am Zoologischen Institut der Universität Wien. Sein künstlerisches Spektrum umfasst Öl und Acrylmalerei, Grafik und Radierung. Er fertigt jedoch auch Skulpturen in Stein und Holz an und ist seit 1986 als selbstständiger Künstler tätig. Seine künstlerische Ausbildung absolvierte er an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien, während der er auch den Bereich medizinische Illustration erlernte.

Newrklas Bilder sind nahe an der Realität, detailgenau und doch voller Fantasie gestaltet oder grenzen an die Absurdität, zeigen Menschen, Landschaften, Pflanzen. Sie lassen den Betrachter eintauchen in die bunte Welt der Farben, lassen Urlaubsgefühle aufkommen oder wecken Erinnerungen an die Vergänglichkeit des Daseins. In den Jahren 1994 und 1995 erhielt der Künstler den NÖ Umweltpreis für seine umweltbezogenen Bilder.

Ergebnis kann nicht immer gesteuert werden

Die in Baden geborene Brigitte Weinrich ist ausgebildete Hauptschullehrerin und lebt seit 1974 in Krems. Durch den Besuch von Keramik-Seminaren vervollständigt sie ihr Können auf diesem Gebiet.

„Die Ausgangsform meiner Objekte ist oftmals die Kugel, die anfänglich vollplastisch ist und dann ausgehöhlt, geklopft, gedrückt und geschnitten wird. Während der Arbeit kann ich Formen bewusst steuern oder Entwicklungsprozesse aus dem Unterbewusstsein heraus entstehen lassen“, erklärt sie ihre Arbeitsweise. Inspirationsquelle ist für Weinrich die Natur. Begeistert ist sie selbst von der Oberfläche ihrer Objekte und Schalen, die vor dem Brand poliert und damit verdichtet wird.

Gegensätze wie rau und glatt, geschwungen und geradlinig, geschlossen und offen existieren nebeneinander und ergänzen einander. Ihr Anspruch ist, eine manchmal architektonisch anmutende, in jedem Fall ästhetisch ausgewogene Form zu schaffen. Nach dem Schrühbrand im Elektroofen erfolgt der abschließende Grubenbrand, wobei durch Beigabe von Eisenoxid, Kupferkarbonat und Salz zarte Farbtönungen hervorgerufen werden. Die Farbe ist nicht immer steuerbar. „Manchmal freue ich mich über das Ergebnis, manchmal bin ich nicht so begeistert“, gibt sie im Interview mit Lydia Dürr zu.

Kooperation mit Schulen im kommenden Jahr

Antonia Daniela du Plessis Lombard, für die Organisation verantwortliche Galeriemitarbeiterin, betonte, dass seitens der Kunst.Galerie.Waldviertel im kommenden Jahr eine Kooperation mit den Schulen des Bezirks angestrebt wird, womit die Galerie auch als Bildungseinrichtung Bedeutung erlangen soll.

Die Ausstellung „Organische Geschichten“ läuft bis 18. Dezember. Die Galerie ist von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Weiter Informationen unter http://www.kunst-galerie-waldviertel.at.

