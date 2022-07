„La Notte Italiana": Italo-Pop-Hits im Stadtpark

Werbung

Italienisch war am Freitagabend nicht nur die Temperatur im Stadtpark – mit dem Ensemble „Insieme“ gab es passende Italo-Pop-Hits dazu.

„Insieme“, das sind Erik Arno, Monika Ballwein, Christian Deix und Rene Velazquez-Diaz. Begleitet werden sie von den „Fabelhaften Pizza-Boys“. Mit dem namensstiftenden Song „Insieme“ ging es los. Was folgte, war ein Abend mit dem Besten, was der Italo-Pop zu bieten hat, von Eros Ramazotti über Gianna Nanini und Laura Pausini bis Al Bano, Adriano und Pavarotti.

Erik Arno brachte als „echter“ Italiener das Lebensgefühl seiner Heimat perfekt auf die Bühne, vor allem im Wechselspiel mit der aus „Dancing Stars“ bekannten Sängerin Monika Ballwein. Stimmgewaltig als Solo-Sänger zeigte sich der gebürtige Mexikaner Rene Velazquez-Diaz. Der Tenor beherrscht drei Oktaven, was er mit der Arie „Nessun Dorma“ aus der Oper Turandot von Giacomo Puccini unter Beweis stellte. Christian Deix sorgte für rockige Einflüsse im Programm – auch ihm merkte man an, dass Italo-Pop-Blut in seinen Adern fließt.

Das Publikum zog begeistert mit, sei es beim Klatschen, Tanzen oder einem stimmungsvollen Lichtermeer mit Handy-Taschenlampen. Mit 600 Besuchern war das Konzert ausverkauft.

Die nächste Chance für ein „Insieme“-Konzert im Oberen Waldviertel gibt es am 27. August auf Schloss Weitra.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.