Lange Nacht der Kirchen: Freudvolles Miteinander

Stadtpfarrer Josef Rennhofer segnete die Statue des 1365 erstmals erwähnten Geißelheilands. Auf dem Bild mit Helmut Hutter (rechts) und Mesner Bernhard Jirschik. Musikalisch umrahmt wurden die Abendandacht und die Segnung des Geißelheilands in der Bürgerspitalkirche von Franz Wieczorek am Akkordeon und Christian Flicker an der Gitarre. Der Albert-Reiter-Kammerchor unter der Leitung von Ursula Preis präsentierte in der Evangelischen Kirche der Frohen Botschaft einen bunten Liederstrauß. Wolfgang Dolak zeigte seine Naturfotografien unter dem Motto „Schöpfung in Bildern“ in der Kirche der Frohen Botschaft per Diashow. Musik aus vielen Ländern der Erde verband Walter „Valdhino“ Langer in seinem Gitarrenkonzert in der Bürgerspitalkirche.

