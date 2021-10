Laura Van Berg top in Charts

Zum zweiten Mal schaffte es die Waidhofner Sängerin Laura Ozlberger alias Laura van Berg in die Top-10 der Regionalradio-Charts.

Zum ersten Mal gelang ihr dies mit ihrer zweiten Single „So leicht dich zu mögen“, die im Frühjahr 2020 veröffentlicht wurde. Eine eigentlich geplante Promotion-Tour zu allen Radiosendern fiel Corona-bedingt aus, doch Laura Ozlberger ließ sich nicht unterkriegen.

Schließlich schaffte sie es mit „So leicht dich zu mögen“ auf Platz sieben der Regionalradio-Charts. Jetzt legte die Waidhofner Sängerin und Gemeinderätin der Grünen mit ihrem neuesten Song „Warum“ nach: Im Moment liegt sie mit dem Lied, das von dem Moment handelt, in dem man merkt, dass eine Beziehung am Ende ist und man endlich loslassen muss, auf Platz sieben in den Charts.

Konzert in Waidhofen

Wer Laura Van Berg live erleben möchte, hat dazu am Samstag um 19 Uhr in der „Anno Lignum“ Holzerlebniswelt in Waidhofen die Chance. Laura gibt hier ihr erstes eigenes Konzert, ausschließlich mit selbst geschriebenen Liedern mit autobiografischen Texten. Zu hören sind auch einige neue Songs, die in Kürze veröffentlicht werden.