Lesung: Texte zum Nachdenken

Zu einem literarischen Abend mit Musik lud Gerda Kohlmayr am 9. September in ihre Galerie „Zum schrägen Vogel“. Wo sonst die Kinder der Mal- und Kreativakademie künstlerisch tätig sind, konnte Daniela Dangl mit ihren Texten begeistern.

„Meine Texte sind eine Mischung aus Biografien, Erzählungen und reiner Dichtung“, klärte sie die Zuhörer auf. Thematisch legte sie die Erinnerungen an die Erzählungen des Großvaters auf den Tisch, der die Kriegsgeschehnisse seiner Vergangenheit eher in verklärter Erinnerung behielt, ließ einen Einblick in die Geschichte der Großmutter zu, in der sie sich gefühlvoll dem Thema Demenz näherte oder berichtete vom Schicksal zweier Schwestern, die einen alkoholkranken Vater ertragen mussten. Dass sie nicht nur ernste, oft sogar sogenannte „Tabuthemen“ anzugreifen wagt, bewies Daniela Dangl in ihrem letzten Beitrag, einer Abrechnung mit Schlankheits- und Selbstfindungsgurus und deren Praktiken, die sie humorvoll schilderte.

Daniela Dangl studierte Germanistik und Geschichte und übt den Lehrberuf an der HLW Horn aus. Sie kann bereits auf zahlreiche Veröffentlichungen in DUM – Das Ultimative Magazin verweisen. Als einen ihrer nächsten Projekte strebt sie die Veröffentlichung einer Kurzgeschichtensammlung an.

Das weitere Programm des Abends bildeten Gerda Kohlmayr und Paul Richter, die aus Kinderbüchern von Michael Roher vorlasen, sowie Paul Braunsteiner mit seiner Lesung aus „Der überwuzzelte Bajazzo“.

Für die musikalische Unterhaltung an diesem Abend sorgten Paul Braunsteiner und Jörg Kirchberger.

