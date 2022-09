Lkw verursacht rund 3 km lange Dieselspur

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Spur zog sich über zwei Straßen im Stadtgebiet und über die Bundesstraße 36. Gesamtlänge der Dieselspur waren von rund 3 Kilometer.

Der Fahrer eines Lkw auf der Tankstelle in der Raiffeisenstraße. Bereits beim Tanken kam es zu einem Dieselaustritt im Tankstellenbereich. Der Fahrer bemerkte das Problem aber nicht und setzte seine Fahrt Richtung Biogasanlage fort. Zwei Kameraden der benachbarten Feuerwehr Brunn bemerkten die massive Dieselspur und verständigten die Feuerwehr. Von der Tankstelle in der Raiffeisenstraße über die Brunnerstraße, anschließend entlang der Bundesstraße 36 in Richtung Thaya bis zur Biogasanlage konnte die Spur verfolgt werden. Der Verursacher konnte rasch ermittelt werden.

Die Einsatzkräfte der Stadtfeuerwehr teilten sich in zwei Teams und begannen mit dem Aufbringen von Ölbindemittel im Bereich der Raiffeisenstraße und Brunnerstraße. In der Zwischenzeit wurde der diensthabende Streckendienst der Straßenmeisterei Waidhofen/Thaya durch den Einsatzleiter über den Vorfall informiert. Der Mitarbeiter kümmerte sich um den Bereich auf der Bundesstraße und stellte mehrere Ölspur-Hinweistafeln zur Absicherung auf.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.