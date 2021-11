Lokal "Auszeit" im Guide dabei

Als eines von zwei Lokalen im Bezirk ist Klaus Hölzls „Auszeit“ im Stadthotel Waidhofen im neu erschienenen Wirtshausführer Österreich vertreten. Der zweite im Bunde ist sein ehemaliger Lehrmeister Oswald Topf mit seinem Landgasthof „Zum Topf“ in Kaltenbach.

„Man muss Kriterien wie Frische, Saisonalität und Nachhaltigkeit erfüllen, um aufgenommen zu werden. Dann kommt auch noch jemand vorbei und schaut sich das vor Ort an“, erzählt Hölzl. Dass er mit seinem Lokal, das derzeit eher ein Hotelrestaurant und weniger ein klassiches Wirtshaus ist, in den Führer aufgenommen wurde, macht ihn besonders stolz: „Das zeigt, dass das, was wir hier machen, wertgeschätzt wird. Die Empfehlung im Guide ist eine gute und wichtige Werbung für uns.“

Das im Frühjahr eröffnete Lokal werde gut angenommen, nicht nur von zahlreichen Stadthotel-Gästen, sondern zunehmend auch von der Bevölkerung. 50 Gästen kann Hölzl derzeit Platz bieten.

Aktuell wird bereits eine Erweiterung geplant, mit einem Ausbau der Küche, um eine umfassendere Speisekarte anbieten zu können. „Unser Plan wäre, die Arbeiten über den Winter zu erledigen, damit wir im Frühjahr soweit sind. Dann haben wir doppelt so viel Platz und werden wieder in Richtung des Konzepts gehen, das ich auch in Gastern hatte (Hölzl betrieb hier bis Ende 2019 die „Auszeit“ im Kommunalzentrum)“, blickt Hölzl in die Zukunft. Möglicherweise werden dann auch die Öffnungszeiten erweitert – dem Haubenkoch schwebt etwa eine Öffnung zu Mittag zumindest an Freitagen und Samstagen vor. „Aber das hängt auch von der Nachfrage und der Verfügbarkeit von zusätzlichem Personal ab. Derzeit sind wir, mich eingeschlossen, vier Leute. Sobald wir die Öffnungszeiten erweitern, würden wir mehr Leute brauchen“, stellt Hölzl klar.