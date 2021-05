Auch heuer waren wieder einmal ausgefallene Exemplare dabei: So sieht der Maibaum in Unterpertholz eher wie eine Palme aus. In Reinolz setzte man auf einen in jeder Hinsicht zukunftsweisenden Maibaum: Die Krone besteht aus einem Laub- und einem Nadelbaum und weist damit auf die Zukunft des Waldes im Waldviertel hin – weg von der Fichten-Monokultur und hin zum Mischwald. Und der gebogene Stamm zeigt, dass auch ein nicht standardisierter Stamm seinen Reiz hat.