Im Haus Niederleuthnerstraße 25 tut sich wieder etwas: Nach dem Aus für die Steinmetz-Galerie nach dem Tod von Wolfgang Mahringer im Vorjahr kaufte jetzt der grüne Nationalratsabgeordnete und Waidhofner Vizebürgermeister-Anwärter Martin Litschauer das Gebäude.

Sein Plan: ein Büro für seine politische Arbeit und einen Veranstaltungsraum einzurichten, nebst Wohn- und Schlafmöglichkeit. Auch sein Hauptwohnsitz wird künftig dort und nicht mehr in Thaya liegen – eine Grundvoraussetzung, um ein Stadtrats- bzw. Vizebürgermeister-Mandat annehmen zu können. „Das spielte aber keine Rolle bei meiner Entscheidung, in Waidhofen ein Haus zu kaufen. Ich bin seit zwei Jahren auf der Suche nach einer passenden Immobilie in Waidhofen, vorzugsweise in der Innenstadt, weil mir diese am Herzen liegt“, stellt Litschauer beim Rundgang mit der NÖN klar.

„Die Innenstadt braucht gemeinsame Lösungen, um leer stehende Gebäude wieder einer Nutzung zuzuführen.“ Nationalratsabgeordneter Martin Litschauer (Grüne)

Fixes Büro. Er wollte ein fixes Büro für den Parteienverkehr sowohl in seiner Funktion in der Gemeinde als auch im Nationalrat und als Bezirkssprecher der Grünen zur Verfügung haben: „Bisher musste ich mir für Gesprächstermine immer eine Lokalität suchen.“ Deshalb hat die Einrichtung eines Büros für Litschauer die höchste Priorität. Den bisher für die Galerie genutzten Raum möchte er für Veranstaltungen nutzen. „Ich denke da nicht nur an Parteiveranstaltungen, sondern auch an nahestehende Organisationen oder Vereine, die den Raum nutzen könnten“, sagt Litschauer. Man müsse sich das zu gegebener Zeit anschauen. „Vielleicht gibt es ja auch einmal ein Konzert“, merkt er mit Verweis auf seinen Wahlbündnis-Kollegen und Folkclub-Chef Herbert Höpfl (IG Waidhofen) an.

Michael Schwab Martin Litschauer (rechts im Bild mit Robert Altschach) könnte Vizebürgermeister von Waidhofen werden. Dazu muss er aber in der Stadt seinen Hauptwohnsitz haben – was nun der Fall ist.

Beutzbare Wohnung im Obergeschoß. Im Haus gibt es auch eine sofort benutzbare Wohnung, an der vor allem Litschauers 15-jähriger Tochter Interesse bekundet hat: „Dann könnte sie in Waidhofen übernachten, wenn sie abends mit Freunden unterwegs war. Die Lage ist mit ihrer Nähe zur Schule und zum Pfarrhof für diverse Jungschar-Aktivitäten ja ideal.“

Nutzung des zweiten Gebäudes noch offen. Das Areal besteht aus zwei Gebäuden. Das straßenseitige Haus umfasst die ehemalige Galerie, das noch einzurichtende Büro und die Wohnung. Inwieweit und in welcher Form Litschauer das zweite, dahinter befindliche Gebäude nutzen wird, ist noch offen. Es gäbe aber bereits Gespräche mit dem Nachbarn, der Siedlunggenossenschaft „Waldviertel“ (WAV), um das Areal gemeinsam zu entwickeln. „Der Innenhof der WAV ist recht beengt, vielleicht können wir da gemeinsam mehr Platz, etwa für Parkmöglichkeiten, schaffen“, spricht Litschauer eine denkbare Option an.

„Die Parzelle reicht nach hinten bis zur Stadtmauer. Eine gemeinsame Lösung mit der Siedlungsgenossenschaft wäre sicher das beste“, ist Litschauer überzeugt.

Vorbild für Innenstadt? Gelingt das Vorhaben, könnte dies eine Vorbildwirkung für die Innenstadt Waidhofens haben. Denn um dem Aussterben und dem Verfall von Gebäuden entgegenzuwirken, sei eine gegenseitige Unterstützung bei der Projektentwicklung nötig: „Das ist genau, was Waidhofen in der Innenstadt braucht: gemeinsam Lösungen zu finden und umzusetzen, um leer stehende Immobilien wieder einer Nutzung zuzuführen. Ich hoffe, dass sich auf diese Weise auch bei anderen Häusern Möglichkeiten für Sanierungen oder Neubauten auftun.“