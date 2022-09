Massiver Ärger mit Mietern: Müll zurückgelassen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„In meinem Haus herrschen verheerende Zustände“, lud Karl Josl die NÖN zu einem Lokalaugenschein in sein Anwesen in der Lindenhofstraße ein, das er bis vor zwei Wochen vermietet hatte. Die Mieter – ein neunköpfige Familie – waren plötzlich und unerwartet „verschwunden“. Den Schlüssel deponierten sie im Postkasten von Josls Bruder, der nur einen Anruf bekam mit den Worten „Wir haun ob!“

Ein Teil der zurückgelassenen Habseligkeiten wurde einfach auf dem Parkplatz stehen gelassen. Foto: Foto Edith Hofmann

Bei der Nachschau im Wohnobjekt wollte Josl seinen Augen nicht trauen. „Ich hatte das Haus vor rund zehn Jahren gekauft und renoviert. Die Familie hat jetzt fünf Jahre hier gewohnt. Natürlich habe ich zwischendurch einmal Nachschau gehalten, aber man will die Privatsphäre ja auch als Vermieter nicht verletzen, daher bin ich nie hineingegangen.“ Ein Umstand, den Josl nun bereut. Eine Einbauküche wurde „umgebaut“, das Bad im oberen Stockwerk ist unbenützbar (hier wurden Platten über Waschbecken und Badewanne gelegt), Heizungsverkleidungen wurden heruntergerissen und der Schmutz irgendwo in eine Ecke gekehrt, gemeinsam mit Essensresten und Spielzeug. „Ich wage es nicht einmal, den Strom einzuschalten, bevor sich ein Elektriker alles angesehen hat. Überall hängen Kabel und Verlängerungen herum“, ist Josl sichtlich entsetzt.

Eine kleine Müllhalde vorm Haus

Doch auch im Garten und auf der Straße davor hat die Familie Chaos hinterlassen. Mehrere Müllsäcke stehen vor dem Stiegenaufgang. Der beißende Geruch verrotteter Lebensmittel steigt in die Nase. „Ich habe jetzt einen Container kommen lassen, muss alles entsorgen. Wenn der ganze Müll hier stehen bleibt, kommen womöglich auch noch Ratten ins Haus“, befürchtet der Hausbesitzer, der mehrere Anwesen vermietet hat und in Waidhofen bereits zum zweiten Mal mit einem Mieter „eingefahren“ ist.

Was mit dem Haus in der Lindenhofstraße nun geschehen soll? Darüber ist sich Josl noch unklar. „Wieder herrichten, verkaufen, ich weiß es nicht? Die Mieter jedenfalls sind in Richtung St. Pölten oder Wiener Neustadt weitergezogen,“ vermutet Josl. Die eine Monatsmiete, die sie ihm noch schulden, ist angesichts der Müllhalde im und vor dem Haus wohl das kleinste Problem, das er im Moment hat.

